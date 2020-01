Na petržalskej hrádzi možno vyrastie unikátny projekt: Športoví nadšenci, máte sa na čo tešiť

BRATISLAVA - Popri petržalskej hrádzi, ktorá je obľúbeným miestom na športové aktivity či relax, možno vyrastie unikátny otvorený športový areál. Konkrétne má ísť o prekážkovú dráhu, ktorú budú môcť všetci využívať úplne zadarmo. Autori myšlienky už rokovali o jeho možnej realizácii so správcami pozemku.

Nadšenci z občianskeho združenia Športový areál - Na hrádzi už dlhšie uvažovali o tom, ako inak sa dá ešte využiť priestor popri hrádzi, ktorá sa ťahá od Starého mosta až po Čunovo. Stretávajú sa tu ľudia z celej (a nielen) Bratislavy, ktorí majú radi šport a aktívny pohyb. Členovia združenia preto dali dokopy projekt, ktorého cieľom je vybudovať "sparťanskú" prekážkovú dráhu. Dvadsať prekážok plánujú umiestniť do priestoru medzi hrádzou a odvodovým kanálom od bufetu Vyza k bufetu Flinstones medzi Petržalkou a Rusovcami. Pôjde o bežecký okruh dlhý šesť kilometrov a prekážky typu zábrany, hrazdy, bradlá, laná na šplhanie či lezecké steny. Väčšina prekážok bude vyhotovená prevažne z prírodných materiálov, aby bol zachovaný charakter územia. Prekážky nebudú upevnené do zeme, aby sa neporušil jestvujúci trávnatý porast, a bude ich možné prekladať. Projekt bol už konzultovaný s technickými špecialistami, zástupcami stavebného úradu Rusovce/Jarovce, so zástupcami SVP, š.p. ako správcom hrádze a odborníkmi na šport. V súčasnom období prebieha komunikácia aj s Vodohospodárskou výstavbou, š.p., ktorá je správcom pozemku, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej republiky.

Umiestnenie dráhy Zdroj: topky

"Naším zámerom je vytvoriť unikátny otvorený športový areál, ktorý bude voľne a bezodplatne dostupný všetkým priateľom športu a pohybu v prírode a na čerstvom vzduchu. Chceme rozšíriť možnosti využitia tohto priestoru, predstaviť nové možnosti cvičenia, zábavy, relaxu a trávenia voľného času a prispieť tak ku skvalitneniu okolia pre obyvateľov Bratislavy a okolitých obcí. Z územného plánu mesta Bratislava ako aj zo zákona o vodách je zrejmé, že uvedený priestor nie je možné zastavať trvalými konštrukciami a jeho využitie je značne limitované. Náš projekt rešpektuje všetky platné predpisy a nebude mať negatívny vplyv dané územie," uviedol Kleinert, ktorý je podpredsedom združenia a zároveň miestnym poslancom ze Petržalku.

Takéto prekážky by mohli byť už onedlho na hrádzi Zdroj: topky

Projekt má byť financovaný najmä zo súkromných zdrojov, sponzorských finančných prostriedkov a predaja reklamy, ktorá bude umiestnená na prekážkach. Po jeho zrealizovaní by v budúcnosti mohli postupne pribudnúť aj street workout stroje či detské ihrisko. "Projekt nášho občianskeho združenia je v súlade s celospoločenským záujmom podporovať pohybové a športové aktivity, prináša nový a jedinečný koncept športu a v konečnom dôsledku by mal prispieť k rozšíreniu a skvalitneniu služieb, ktoré sú na hrádzi v súčasnosti dostupné," doplnil ďalší z členov, Marek Černý.