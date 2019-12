Minister zdravotníctva musí podľa Kamenického zefektívniť činnosť a výdavky

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva musí podľa Kamenického urobiť opatrenia, aby zefektívnil činnosť a všetky výdavky v rezorte. Minister financií Ladislav Kamenický to konštatoval v utorok po kontrolnom dni na finančnej správe. Kamenický je presvedčený, že ak by sa v tomto roku naplnili všetky opatrenia analytikov, rezort zdravotníctva sa nemusel dofinancovať.

"Žiaľ, to sa neuskutočnilo. Aj rezorty musia niečo urobiť pre to, aby sa efektívnejšie využívali peniaze. Nemôže to byť vždy len o tom, že nejako fungujeme, budeme fungovať takto ďalej a potom prídeme za ministrom financií a povieme - daj peniaze," dodal šéf rezortu. Minister financií ďalej uviedol, že peňazí v zdravotníctve je dosť a musia byť využívané efektívnejšie. Pripomenul, že Útvar hodnoty za peniaze evidoval možné úspory na úrovni približne 400 mil. eur.

"Ako viete, zatiaľ sa zrealizovali úspory asi na úrovni 114 mil. eur, čo považujem za nedostatočné. Myslím si, že zdravotníctvo by sa malo skutočne zaoberať samo sebou a urobiť opatrenia tak, aby tie peniaze, ktoré my ako občania dávame na zdravotné odvody, boli maximálne efektívne využívané," uviedol. To, či bude potrebné v budúcom roku opäť dofinancovať rezort zdravotníctva, závisí podľa neho od opatrení, ktoré urobí minister zdravotníctva. Kamenický očakáva, že sa v zdravotníctve opäť kvalitatívne zvýši efektivita využívania peňazí. "Percento z HDP, ktoré my dávame na zdravotníctvo, je obdobné ako v krajinách V3 okolo nás," uzavrel.

Ministerstvá zdravotníctva a financií sa začiatkom októbra dohodli na dofinancovaní zdravotníctva vo výške 90 miliónov eur. Rezort zdravotníctva zároveň pripravil memorandum, ktoré sa podpisovalo medzi dotknutými stranami. "Obsahom je, že dofinancovaná suma získaná zvýšením percenta za poistencov štátu sa použije výhradne na úhradu poskytovania zdravotnej starostlivosti s dodržaním zachovania sociálneho zmieru," informovala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.