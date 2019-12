Meteorológovia varujú pred silným vetrom, vydali výstrahy: V Tatrách hrozí orkán!

"Do utorka (24.12.) na hrebeňoch hôr môže rýchlosť vetra dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 160 - 180 km/h. Priemerná rýchlosť vetra môže dosahovať 110 až 120 km/h, čo je mohutná víchrica až orkán," spresnili meteorológovia o výstrahe s platnosťou do 10.00 h. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," dodali.

Zdroj: SHMÚ

Výstraha II. stupňa platí do poludnia Štedrého dňa pre horské oblasti na väčšine územia stredného a východného Slovenska. Na hrebeňoch hôr môže vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 135 až 160 km/h. Nárazový vietor s rýchlosťou do 85 km/h potrápi do utorňajšieho poludnia aj obyvateľov západného Slovenska.

SHMÚ vydal takisto výstrahu pred snežením. "V oblastiach Liptova, Oravy, Kysúc a Spiša môže v polohách nad 700 m napadnúť do utorňajšieho poludnia 20 až 25 cm snehu," upozornili meteorológovia. Pre severné okresy, rovnako tak pre lokality Turca a Horehronia vydali meterológovia výstrahu aj pred tvorbou snehových jazykov.