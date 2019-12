Potrebujete lekára? Mali by ste pre každý prípad vedieť, kde cez sviatky nájdete prvú pomoc

BRATISLAVA:

Pohotovosť pre dospelých Novapharma, Šancová ul.: 24. až 26. 12., 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 07.00 do 22.00, detská pohotovosť Limbová, Kramáre: 24. až 26. 12. 2019 od 7.00 do 17.00 a od 12.00 do 22.00 hod. Zubná pohotovosť Drieňová pracuje cez sviatky od 11.00 do 23.00, zubná pohotovosť Laurinská: 24. až 26. 12., 28. 12. až 29. 12. 2019 od 15.00 do 22.00 a 1. 1. 2020 od 19.00 do 22.00 hod.

BANSKÁ BYSTRICA:

Pohotovosť pre deti a dorast v DFNsP, Námestie L. Svobodu: 24., 25. a 26. 12. 2019 od 7.00 do 22.00, zubná pohotovosť na Hornej ulici, ordinačné hodiny 24., 25. a 26. 12., 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 8.00 do 13.00 a pohotovosť pre dospelých FNsP, Námestie L. Svobodu: 24., 25. a 26. 12. a 28. 12. až 29. 12. 2019 od 8.00 do 13.00 hod.

BANSKÁ ŠTIAVNICA:

Pohotovostná služba pre dospelých na Bratskej ulici, 24. 12. 2019 od 16.00 do 22.00 hod., 25. a 26. 12., 28. 12. a 29. 12. 2019 od 7.00 do 22.00. Zubná pohotovosť Lieskovská ulica, Zvolen: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 8.00 do 13.00 hod.

BREZNO:

Pohotovostná služba pre dospelých na Nám. M. R. Štefánika: 24. 12., 25. a 26. 12., 28. 12. a 29. 12. 2019, 1. 1. 2020 od 7.00 do 22.00 hod., pohotovostná služba pre deti a dorast, Malinovského ul., Brezno: 24. 12. 2019 od 16.00 do 22.00 hod., 25. a 26. 12., 28. 12. a 29. 12. 2019 od 7.00 do 22.00 hod., zubná pohotovosť v Banskej Bystrici na Hornej ulici, ordinačné hodiny 24., 25. a 26. 12., 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 8.00 do 13.00 hod.

DETVA:

Pohotovosť pre dospelých, Záhradná ul., Detva: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 7.00 do 22.00 hod. Zubná pohotovosť Lieskovská ulica, Zvolen: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 7.00 do 22.00 hod.

KRUPINA:

Pohotovosť pre dospelých, ul. 29. augusta, Krupina: od 7.00 do 22.00 hod. Zubná pohotovosť Lieskovská ulica, Zvolen: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 7.00 do 22.00 hod.

LUČENEC:

Pohotovosť pre deti a dorast, ul. Martina Rázusa, Lučenec: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 7.00 do 22.00 hod. Pohotovosť pre dospelých: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 8.00 do 13.00 hod., Zubná pohotovosť, Námestie Republiky, Lučenec: po celý december od 8.00 do 12.00 hod.

GELNICA:

Pohotovosť pre deti a dorast, ul. J. Jánskeho, Spišská Nová Ves: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 7.00 do 22.00 hod. Pohotovosť pre dospelých, Hlavná ul., Gelnica: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 7.00 do 22.00 hod.

KOŠICE:

Pohotovosť pre deti a dorast, Národná trieda, Košice-Sever: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 7.00 do 22.00 hod. Pohotovosť pre dospelých, Lúčna ul., Košice-Šaca: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 7.00 do 22.00 hod. Zubná pohotovosť, Rastislavova, Košice: od 15.00 do 19.00 a od 19.00 do 7.00 hod.

NITRA:

Pohotovosť pre deti a dorast, Špitálska ul., Nitra: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 7.00 do 22.00 hod. Pohotovosť pre dospelých, Špitálska ul., Nitra: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 7.00 do 22.00 hod. Zubná pohotovosť, Koceľova ul.: od 8.00 do 16.00 hod.

TRNAVA:

Pohotovosť pre dospelých, Starohájska ul., Trnava: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 7.00 do 22.00 hod., pohotovosť pre deti a dorast: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 7.00 do 22.00 hod.

ŽILINA:

Pohotovosť pre dospelých, ul. Vojtecha Spanyola, Žilina: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 7.00 do 22.00 hod., Pohotovosť pre deti a dorast, ul. Vojtecha Spanyola, Žilina: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 7.00 do 22.00 hod., zubná pohotovosť: Ul. Vysokoškolákov, Žilina: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 8.00 do 14.00 hod.