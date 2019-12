Poberateľov nezamestnaneckej dávky v novembri ubudlo: Aj tak však prekračujú rozpočtové plány

Za jedenásť mesiacov tohto roka tak dávku poberalo priemerne mesačne 36,3 tisíca osôb. Počet poberateľov tejto dávky prekračuje plánovaný rozpočet Sociálnej poisťovne na tento rok. Tohtoročný rozpočet Sociálnej poisťovne, ktorý parlament schválil koncom vlaňajška, totiž počíta s tým, že dávku v nezamestnanosti v tomto roku dostane priemerne 33,2 tisíca ľudí. Návrh rozpočtu poisťovne na rok 2020 pritom ráta s tým, že v budúcom roku bude nezamestnaneckú dávku dostávať v priemere 33,1 tisíca nezamestnaných.

Sociálna poisťovňa by mala zaviesť opatrenia, ktorými sa znížia výdavky na dávky nemocenského poistenia a na dávky v nezamestnanosti. Počíta s tým rozpočet verejnej správy na roky 2020 až 2022, ktorý tento mesiac schválil parlament. "Predpokladá sa implementácia opatrení, ktoré minimalizujú negatívny vývoj výdavkov v oblasti nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti v poslednom období," uviedlo ministerstvo financií. Upozornilo na to, že s týmito opatreniami počíta aj rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 2020. "V každom prípade je potrebné zefektívniť lekársku posudkovú činnosť a revízne činnosti, a to nielen, ale predovšetkým v oblasti nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti tak, aby vynakladanie prostriedkov na výplaty dávok z poistenia bolo čo najúčelnejšie," uviedol v októbri tlačový odbor Ministerstva financií SR.

Dávku v nezamestnanosti vypláca Sociálna poisťovňa nezamestnanému najviac pol roka. Od začiatku minulého roka sa podmienky nároku na túto dávku zmiernili. Kým do konca roka 2017 bol pri práci na neurčitý čas nárok na nezamestnaneckú dávku podmienený najmenej dvomi rokmi poistenia v posledných troch rokoch, od začiatku vlaňajška sa podmienka dvojročného poistenia v nezamestnanosti už vzťahuje na obdobie posledných štyroch rokov pred zaradením do evidencie nezamestnaných. Takéto miernejšie pravidlá pritom už v roku 2017 platili pri nároku na dávku v nezamestnanosti, ak žiadateľ o dávku pracoval na určitý čas, alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti.

Hlavným dôvodom zvyšujúceho sa počtu poberateľov dávky v nezamestnanosti je zjemnenie podmienok nároku na tieto dávky od začiatku minulého roka. V novembri to uviedol štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí Branislav Ondruš. "Nerastie počet nezamestnaných oproti minulým obdobiam, ale rastie počet tých, ktorí splnia nárok na dávku a môžu tak získať dávku v nezamestnanosti," povedal. Európska komisia podľa Ondruša dlhodobo kritizovala to, že na Slovensku sú príliš tvrdé podmienky na získanie nároku na nezamestnanecké dávky. "Zmiernenie podmienok bol krok správnym smerom, ale na druhej strane to má za následok to, že počet ľudí, ktorí majú nárok na túto podporu, je viac a aj sa viac čerpajú prostriedky z fondu poistenia v nezamestnanosti," povedal.

Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter ešte v septembri uvažoval nad tým, že by sa podmienky čerpania dávky v nezamestnanosti sprísnili. Ak zamestnanec podá alebo dostane výpoveď a odíde na úrad práce čerpať pol roka dávku v nezamestnanosti, nemohol by sa po šiestich mesiacoch vrátiť k tomu zamestnávateľovi, u ktorého dal alebo dostal výpoveď. Takýto legislatívny návrh však ministerstvo práce a sociálnych vecí nepredložilo.