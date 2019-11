Podvod o maľovaní čiar je nezmysel, tvrdí zástupca RCB: Marušáka mali údajne zastrašovať

"Nikde som tie peniaze nevidel, ja som si ich nezobral a nevidel som ich ani na účte RCB," upozornil Rattaj v reakcii na zistenia kontrolóra BSK, podľa ktorých mala RCB v rokoch 2017 a 2018 neoprávnene fakturovať kraju nezrealizované práce za približne 2,5 milióna eur. "Celá story je o tom, že neboli namaľované čiary. Len musím upozorniť, že taká čiara zmizne a musí sa namaľovať znova," upozornil zástupca spoločnosti, ktorá má v RCB 32-percentný podiel. Poukázal na to, že možnosť „uliať“ sumu 2,5 milióna je nezmyslom aj preto, že na samotnú prevádzku RCB ide ročne šesť miliónov eur.

Rattaj zároveň vyhlásil, že je ochotný pristúpiť na odpredaj svojho podielu. „Ak si BSK ako väčšinový akcionár myslí, že to bude sám robiť lepšie, budeme o predaji diskutovať. Nedám to zadarmo, no deklarujem, že žiadne prehnané očakávania nemám," povedal.

Podvodné konanie týkajúce sa nezrealizovania prác, respektíve duplicity faktúr, vylúčil aj generálny riaditeľ RCB Milan Valašík. "To, že sme mali ukradnúť 2,5 milióna eur na maľovaní čiar, by znamenalo, že by sme v kraji nenamaľovali ani jednu čiaru. To by ste si však určite všimli a sťažovali by ste sa,“ povedal smerom k poslancom. BSK podľa neho nevznikla žiadna škoda. "S plnou vážnosťou vyhlasujem, že informácie v správe kontrolóra BSK sú klamstvom. BSK nevznikla škoda ani jeden cent,“ vyhlásil. Zároveň oznámil, že na kontrolóra BSK Štefana Marušáka podal trestné oznámenie za podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Kontrolór BSK si za zisteniami svojho úradu stojí, v prípade podal trestné oznámenie. Mimoriadne rokovanie zvolalo vedenie kraja v súvislosti so zisteniami kontrolóra BSK, o ktorom boli poslanci BSK informovaní na rokovaní 9. novembra. Okrem samotnej finančnej škody poukázala kontrola na pochybenia pri finančnom riadení i zlyhaní kontrolných mechanizmov zo strany samosprávy. Zastupiteľstvo požiadalo o doplnenie kontrolných zistení, aj o kontrolu priamo v spoločnosti RCB. Zastupiteľstvo sa v piatok zaoberá doplnenou správou a návrhom zmien stanovy spoločnosti RCB, ktoré by posilnili právomoc kraja.

Zastrašovanie

Na základe odhalení nedostatkov o vynakladaní finančných prostriedkov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na služby vykonané akciovou spoločnosťou Regionálne cesty Bratislava (RCB) bol hlavný kontrolór BSK Štefan Marušák zastrašovaný. Uviedol to v rámci rozpravy na dnešnom mimoriadnom krajskom zastupiteľstve, ktoré zvolali na podnet samotných poslancov. "Dostal som veľmi závažný anonymný telefonát a anonymný list. Bol som zastrašovaný," uviedol Štefan Marušák. „Je to ako z učebnice kriminálnej psychológie,” uviedol s tým, že to považuje za znamenie, že sú na správnej stope. Hlavný kontrolór podal pre zastrašovanie trestné oznámenie. Predseda BSK Juraj Droba sa vyjadril, že jeho úrad konanie kontrolóra plne podporuje.