ONLINE zo súdu v kauze zmenky: Prokurátor navrhuje väzbu pre Ruska, Kočner si trhá papieriky

Marian Kočner a Pavol Rusko sú obžalovaní z falšovania miliónových zmeniek TV Markíza

Na hlavnom pojednávaní vypovedal aj jeden z najbohatších Slovákov Milan Fiľo, rovnako ako svedkovia predtým, vypovedal, že o zmenkách nevedel

Ako svedkyňa vypovedala aj redaktorka Nina Sobotovičová Kočnera nahnevalo, že si ho Sobotovičová počas jedného telefonátu nahrávala bez jeho vedomia

Posledné pojednávania boli odročené pre Ruskovu práceneschopnosť

Prokurátor Ján Šanta spochybnil Ruskovu PN-ku a navrhol pre obžalovaného väzbu

Splnomocnenec Markízy Daniel Lipšich spochybnil aj lekára, ktorý Ruskovi PN-ku vystavil

Súdne pojednávanie sa koná vo väznici v Justičnom paláci v Bratislave práve preto, aby sa ho mohol zúčastňovať aj Kočner

Pavol Rusko je obžalovaný aj z objednávky vraždy Sylvie Volzovej a prokurátor podal obžalobu na Mariana Kočnera v prípade vraždy Jána Kuciaka

11:15 Po prestávke pokračuje advokát Martin Pohovej v čítaní zdĺhavých listín.

10:58 Nasleduje 5-minútová prestávka.

10:48 Zdĺhavé čítanie listinných dôkazov si Kočner kráti trhaním papierikov. Pred sebou má už slušnu kôpku.

10:11 Pohovej pokračuje v čítaní dôkazných listnín, občas na ne reaguje aj obžalovaný Marian Kočner, či právni zástupcovia Markízy.

09:43 Hlavné pojednávanie po prestávke pokračuje, Pohovej pokračuje v čítaní listninných dôkazov.

09:33 Nasleduje 10-minútová "toaletná" prestávka, o ktorú požiadal obžalovaný Marian Kočner.

09:21 Na dnešnom hlavnom pojednávaní sa budú čítať listinné dôkazy. Začína Martin Pohovej zápisnicou z roku 1999.

09:19 Obžalovaný Marian Kočner je viditeľne nervózny, medzi obhajcami Mandzákom a Parom si trhá papierik.

09:13 Súd vykoná hlavné pojednávanie všetky tri dni aj v neprítomnosti Pavla Ruska.

09:11 Splnomocnenec Daniel Lipšic navrhuje, aby dal súd preskúmať zdravotnú dokumentáciu Pavla Ruska. Predseda senátu hovorí, že to už urobil.

09:10 "Obžalovaný nemá právo určovať, čo sa má a čo sa nemá na hlavnom pojednávaní vykonať," povedal prokurátor Ján Šanta.

09:03 Rusko dal súhlas, aby sa listinné dôkazy čítali bez jeho prítomnosti.

09:02 Pavol Rusko doručil súdu práceneschopnosť a to, že je hospitalizovaný, v piatok poobede. "Šťastie, že sa predseda senátu zdržiava v piatok poobede na pracovisku," povedal predseda senátu Emil Klemanič.

09:00 Začína sa ďalšie pojednávanie v kauze falšovania miliónových zmeniek. Prítomný je obžalovaný Marian Kočner. Pavol Rusko je aj naďalej práceneschopný.

Zaujímavosťou je, že ani na jednom z pojednávaní doteraz neboli zároveň prítomní obaja obžalovaní, teda Marian Kočner a Pavol Rusko Vždy sa totiž dostaví len jeden z nich, pričom druhý dá vždy žiadosť o konanie v jeho neprítomnosti.

Trestnému procesu predchádzala séria občianskoprávnych pojednávaní, v rámci ktorých Marian Kočner požadoval vyplatenie zmeniek údajne vystavených v roku 2000. Žalovaným v prvom rade bol Pavol Rusko. Keďže ten uviedol, že na vyplatenie nemá potrebné finančné prostriedky, zaplatiť by ich musela spoločnosť Markíza - Slovakia ako žalovaný v druhom rade.

Špecializovaný trestný súd pojednával v kauze zmeniek už 13 dní, avšak zmenky samotné na súde ešte neboli skúmané. O tých by mali hovoriť predvolaní znalci Nouzovský a Straková. Nouzovský má vypovedať v pondelok, zatiaľ čo Straková má prísť v utorok. Na pojednávanie v stredu sú predvolaní manželia Vargovci, ktorých navrhla obhajoba obžalovaných. Pavol Varga v minulosti vstúpil spolu s manželkou Katarínou do spoločnosti Gamatex (cez firmu A.D.A.M.), ktorá mala s Markízou známy spor. Ten podľa obhajoby obžalovaných vyústil do podpísania sporných zmeniek. V kauze zmeniek bola v ostatných dňoch povolená komunikácia z Threemy Mariana Kočnera ako dôkaz.

Tú čítal najmä prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta, obhajca Markízy Daniel Lipšic, ale aj obhajca obžalovaného Mariana Kočnera Martin Pohovej a samotný Marian Kočner napriek tomu, že ju označuje za fantazmagorickú. Obžalovaní Kočner a Pavol Rusko podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Ághom, ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Marian Kočner čelí obžalobe v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol Rusko je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.