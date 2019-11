Poľskú turistku zasypala lavína: V hrozivej situácii pomáhali leteckí záchranári

„Lekár bol po prílete k miestu určenia do terénu vysadený pomocou techniky palubného navijaka. Pre hrozbu ďalšieho zosuvu snehu museli záchranári 39-ročnú poľskú turistku s poraneným pravým bedrom z miesta urýchlene evakuovať, pričom práve počas evakuácie sa strhla ďalšia masa snehu,“ priblížila Hopjaková. Ako ďalej uviedla, nikto ďalší neutrpel žiadne poranenia. „Počas medzipristátia preložili záchranári zranenú ženu na palubu vrtuľníka a letecky transportovali do nemocnice v Zakopanom. Po odovzdaní pacientky do starostlivosti lekárom sa posádka vrátila späť na svoju základňu v Poprade,“ dodala hovorkyňa.