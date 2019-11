Bratislave bude závidieť celé Slovensko! VIDEO obrovskej atrakcie, nič pre strachopudov

Ružinovské adventné trhy potrvajú od 22. novembra do 22. decembra. Tento rok bude ich dominantou 33-metrové ruské koleso. Prevádzková doba bude každý deň od 10. do 20. hodiny. Cena za jednu osobu na jednu jazdu bude osem eur.

Zdroj: Cultus Ružinov

"Deti do výškového limitu 100 cm majú vstup ZADARMO. Osoby ZŤP majú nárok na zľavu 50%. Deťom do 15 rokov bude povolený vstup len v sprievode dospelej osoby. Vstupenky sa budú predávať v pokladni ruského kolesa," píše sa na stránke podujatia. Vianočnú atmosféru si tak návštevníci budú môcť vychutnať z poriadnej výšky.

​

Ak ale patríte k tým, čo radšej zostanú nohami pevne na zemi, stavte na verejné klzisko o veľkosti 24 x 12 metrov. Organizátori uvádzajú, že bude jedinečné tým, že je plne ekologické a nepotrebuje k prevádzke vodu a ani teploty pod nulou.

Prípravy sú v plnom prúde. Zdroj: Facebook-Cultus Ružinov

Atrakcia bude sprístupnená každý deň od 22. novembra 2019 až do 22. februára 2020. A to od pondelka do piatka od 14. do 21. hodiny a počas víkendov od 10. do 21. hodiny. Peňaženku z vrecka vyťahovať nemusíte, keďže je zadarmo. Viac o podujatí nájdete tu.