Agresívny youtuber a neúspešný kandidát na prezidenta: Daňov SMER ako likvidátor mafiánskej firmy

BRATISLAVA - Neúspešný kandidát na prezidenta a vulgárny youtuber Martin Daňo obhajoval obžalovaného Mariana Kočnera či Pavla Ruska a propaguje firmu Kočnerovho obhajcu Michala Mandzáka. Okrem toho však figuruje v mnohých spoločnostiach. Jedna z nich likviduje firmu, v ktorej pôsobili mafiáni. Daňo je v súčasnosti obvinený v štyroch trestných veciach, ktoré vyšetrovateľ spojil do jednej.

Martina Daňa ľudia spoznajú ľahko - na uchu má kameru, ďalšiu drží v ruke a snaží sa za každú cenu vyvolať konflikt. Keď sa mu to podarí, pretože ľuďom dôjde trpezlivosť, videá účelovo zostrihá. Okrem toho je známy tým, že obhajuje Mariana Kočnera, ktorý čelí obžalobe z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.

Youtuber je aj konateľom vo viacerých spoločnostiach.Jedna z nich vystupuje ako likvidátor firmy, v ktorej pôsobili známi mafiáni.

Likvidátor v mafiánskej firme

Daňova spoločnosť SMER spol. s.r.o. je uvedená ako likvidátor firmy ERPA spol. s r.o.. V nej do roku 1998 figurovali mafiánski bratia Diničovci Eduard a Róbert. Bossom bol Eduard, ktorý v časoch, keď robil vyhadzovača v jednom bratislavskom podniku, vybíjal si agresivitu na hosťoch.

Diničovci vlastnili nehnuteľnosti po Bratislave v hodnote niekoľko desiatok miliónov korún. Neskôr sa dostali do sporu so sýkorovcami, ktorých nový boss si chcel upevniť pozíciu v podsvetí. Keďže jediný jeho konkurent bol Eduard Dinič, rozhodol sa ho zavraždiť.

Výbuch Diničovho auta Zdroj: SITA

Dinič sa o svojej poprave dozvedel a chcel ujsť do zahraničia, v tom čase už strácal silu. To sa mu však nepodarilo a v roku 1998 sýkorovci na čele s Róbertom Lališom zakopali na Zlatých pieskoch pol metra do zeme pod betónové tvárnice asi 6 kíl trhaviny TNT a odpálili ju práve v čase keď tadiaľ Eduard Dinič prechádzal. O štyri mesiace neskôr zastrelili aj jeho brata Róberta.

Po vyvraždení Diničovcov sa Róbertova vtedajšia priateľka, s ktorou mal aj dcéru, musela vysťahovať z domu, kde spolu bývali. Prišla aj o kľúče od sejfu, v ktorom bolo niekoľko miliónov korún. Do firiem ERPA a G.A.A.L. sa krátko po ich smrti dostal ich dovtedajší známy, podnikateľ Ľuboš Vašut, ktorý bol aj prevádzkarom hotela Junior. Podľa informácií, ktoré kolovali, pomáhali pri ovládnutí diničovského majetku Rusi.

V hoteli Junior sídlil aj erotický salón, v ktorom sa stretávali diničovci, ale aj rôzni známi a dôležití ľudia. Podľa viacerých zdrojov boli v salóne nainštalované kamery a materiály z nich mali byť použité na diskreditáciu politikov.

Známe mená​

Vo firme ERPA, ktorú Daňo likviduje, bola v rokoch 2009 až 2012 aj spoločnosť EUROPEAN FINANCIAL CONSULTING, s. r. o. Práve v tejto firme sa objavili známe mená. V rokoch 2000 až 2001 v nej figuroval jeden z najbohatších Slovákov Jaroslav Rehák so svojím spoločníkom Petrom Struhárom.

Struhár má blízko aj k obžalovanému Marianovi Kočnerovi. Zaujímavé je, že meno Petra Struhára sa objavilo aj po zadržaní Aleny Zsuzsovej v súvislosti s Mercedesom, ktorý jej daroval Kočner. Kočnera aj Struhára spája právnik Andrej Šabík, ktorý mal vynášať motáky z väzby od Kočnera.

Kráľ firiem

Daňo figuruje vo viacerých firmách, v ktorých má uvedenú francúzsku adresu. Pobyt v Paríži má od roku 2003. Neúspešný kandidát na prezidenta však pôsobí na Slovensku. Jedna z firiem, v ktorej Daňo pôsobí ako konateľ, sa volá SMER spol. s r. o.. Spoločnosť bola založená v roku 2008 a jedným zo spoločníkov je SYSOON SARL, ktorej konateľom je rovnako Martin Daňo.

V SYSOON SARL je spoločníkom firma E.V.I.A.N. spol. s r. o., v ktorej je konateľom opäť Martin Daňo, avšak už nie jediným. Daňo okrem toho založil portál Ginn a na kanáli Youtube vysiela reláciu, v ktorej sa napríklad Lucii Nicholsonovej vyhrážal roxorovou tyčou alebo robil "Prvý povražedný rozhovor s Marianom Kočnerom".

Daňo, okrem iného, na svojom Facebooku veľmi často propaguje aj nože firmy BELLA TAVOLA. Ide o firmu Michala Mandzáka, obhajcu Mariana Kočnera. Daňo ju často spomína aj vo svojich videách a uvádza ju ako sponzora. Martina Daňa sme oslovili a celé vyjadrenie prinášame na konci článku.

Zdroj: FB/Martin Daňo

Martin Daňo je v súčasnosti obvinený v štyroch trestných veciach - za prečin pohŕdania súdom trikrát a za prečin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi.

Celé vyjadrenie Martina Daňa