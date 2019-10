Vysokoškolák stojí rodičov stovky eur mesačne: Pozrite, na čo sa treba pripraviť

Koľko vlastne jeden študent stojí a na čo by sa mali rodičia pripraviť? Vysokoškolské vzdelanie je stále jedným z dôležitých míľnikov v budovaní kariéry. Hoci dnes neraz počujeme, že vysokú školu mať netreba, čísla hovoria jasnou rečou. Práve medzi vysokoškolákmi je najmenej nezamestnaných a zároveň je ich priemerný hrubý mesačný príjem o vyše 500 eur vyšší ako priemerný príjem ľudí so stredoškolským vzdelaním. Vysokoškolské vzdelanie je teda stále investíciou, ktorá sa oplatí – treba však rátať s tým, že môže do určitej miery nabúrať rodinný rozpočet.

Výdavky počas štúdia predstavujú až 14 000 eur

Podľa prieskumu Tatra banky výdavky spojené s 5-ročnou vysokou školou dosahujú na Slovensku okolo 14 000 eur, teda 230 eur mesačne. Táto suma je pritom v porovnaní s inými európskymi krajinami stále pomerne nízka. Ak by váš potomok chcel, tak ako mnoho iných Slovákov, študovať napríklad v Česku, zaplatili by ste za päť rokov okolo 20 000 eur, vo Francúzsku dokonca 85 000 eur. Najprestížnejšie európske univerzity môžu vyjsť až 100 000 eur.

Zdroj: Wikimedia Commons / Rudko

Za čo vlastne platíme?

A čo si pod týmito výdavkami treba predstaviť? V Bratislave napríklad za najlacnejší internát zaplatí študent najmenej 50 eur mesačne. Ak však chce mať pokoj na štúdium a o niečo lepšie podmienky na bývanie, bude ho jednoposteľová izba v zrekonštruovanej budove s vlastnou kúpeľňou v bunke stáť aj dvojnásobok.

K tomu treba prirátať cenu za základné zariadenie ako perina, vankúš, ale aj kancelárske vybavenie ako počítač, tlačiareň na tlač seminárnych prác a ďalšie veci podľa potreby. Celoročná električenka na mestskú hromadnú dopravu stojí vyše 130 eur. Značnú sumu môžu predstavovať študijné materiály a nezanedbateľnou položkou je, samozrejme, jedlo. Aj keď si niektorí študenti stíhajú popri škole privyrábať, len máloktorí zarobia toľko, že sú úplne sebestační.

Štát pomôže, ale len najchudobnejším

Výdavky na vysokoškolské štúdium môžu aspoň niektorí študenti pokryť zo sociálnych štipendií. Tie sa však priznávajú študentom, ktorých rodinné príjmy sa približujú sumám životného minima. V prípade rodiny s jedným dieťaťom ide o celkový príjem rodiny vo výške približne 450 eur mesačne.

Ďalšou možnosťou, ako znížiť záťaž na rodinu, je prospechové štipendium, ktoré však často závisí nielen od samotných známok, ale aj možností jednotlivých škôl. Zväčša ide o jednorazový príspevok v hodnote pár stoviek eur, čo ani zďaleka nepokryje celoročné študijné výdavky.

Zdroj: Getty Images

Pripravte sa dopredu

Mesačné výdavky v hodnote 230 eur sú pritom pre nejednu rodinu značná suma. Najlepšie, čo môžu rodičia urobiť, je pripraviť sa na tieto výdavky vopred pomocou sporenia. Takéto sporenie ponúka napríklad Tatra banka. Sporenie Vzdelanie má veľkú výhodu v tom, že si pri ňom možno vybrať zo širokej ponuky podielových fondov a prispôsobiť tak šetrenie svojim predstavám.

Vďaka sporeniu pomocou podielových fondov máte šancu dosiahnuť podstatne vyššiu ziskovosť ako napríklad pri termínovanom účte. Ideálne je pritom začať so sporením čo najskôr, už keď je dieťa malé. „V prípade sporenia do podielového fondu s priemerným výnosom 3 % by vám stačilo sporiť od narodenia dieťaťa 45 eur, prípadne 67 eur od piatich rokov dieťaťa alebo 113 eur od desiatich rokov,“ približuje Martin Smrek, vedúci oddelenia produkt manažmentu Tatra Asset Management. Vďaka sporeniu uvedených súm by ste sa mali dostať na 14 000 eur, potrebných na pokrytie nákladov na štúdium vysokej školy.

Sporiť môže na jeden účet celá rodina

„Sporiacu platbu môžu poslať rodičia kedykoľvek, v akejkoľvek výške. Priblížiť sa k cieľu – ku kvalitnému vzdelaniu dieťaťa – sa možno jednoducho aj prostredníctvom ľubovoľnej mimoriadnej platby. Vďaka unikátnemu konceptu šekových knižiek sa môže do sporenia na vzdelanie zapojiť celá rodina,“ vysvetľuje Martin Smrek. Na Sporenie Vzdelanie tak pokojne môžu svojmu vnúčaťu prispievať napríklad aj starí rodičia.

Advertoriál pripravený v spolupráci s Tatra bankou.