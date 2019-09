Petícia nepomohla: Investor dostal k stavbe vyhliadkovej veže na Štrbskom plese všetky povolenia

POPRAD - Súkromná spoločnosť, ktorá v júni začala na Štrbskom Plese s výstavbou náučno-vyhliadkovej veže, má k projektu súhlasné stanoviská všetkých dotknutých orgánov a všetky potrebné povolenia. Stavba je umiestnená v zastavanom území Areálu snov v Mlynickej doline, nezasahuje do pôvodného prírodného prostredia a je realizovaná na už urbanizovanej ploche v zastavanom území obce.

Zachované zostanú aj obľúbené bežecké trate v okolí. Informovala o tom dnes prostredníctvom tlačovej správy za investora Andrea Čurná, ktorá reagovala na viaceré medializované informácie v súvislosti s výstavbou novej atrakcie. Tá vyvolala nespokojnosť nielen medzi Tatrancami, za zrušenie výstavby veže bola spustená aj petícia, ktorú doteraz od začiatku septembra podpísalo viac ako 7 600 ľudí. Autorka petície Alena Duláková v nej uviedla, že je úplne nelogické stavať vyhliadkové veže na mieste, kde sú nimi vrcholy, štíty či kopce. Je síce za podporu cestovného ruchu, ale podľa nej je potrebné dodržiavať aj určité medze.

Vyhliadková veža s výškou 53 metrov bude postavená hlavne z dreva a ocele, jej kapacita bude 500 osôb. Súčasťou stavby má byť múzeum, kaviareň, obchod so suvenírmi a ponúkať bude aj sezónny program. Výstavba by mala byť ukončená v júli 2020. Výstup na ňu bude bezbariérový. „Zážitková vyhliadka od budúceho roka prinesie zatraktívnenie lokality Štrbského Plesa, ktoré je najvyhľadávanejším lyžiarskym a turistickým strediskom vo Vysokých Tatrách,“ uviedla Čurná. Pripomenula, že vežu začal investor budovať na jednom z miest, ktoré dlhodobo neslúži svojmu pôvodnému účelu, a to na škvárovom ihrisku umiestnenom pod skokanskými mostíkmi.

Ambíciou projektu, ktorý realizuje spoločnosť High Tatras Tower so sídlom v Poprade, je podľa Čurnej sprístupniť a priblížiť výhľady aj pre tých, ktorým sú výhľady z tatranských štítov nedostupné. Má byť aj novou príležitosťou pre už existujúcich návštevníkov tejto lokality, ktorých cieľom z rôznych dôvodov nie je vysokohorská turistika.

„Medzi služby, ktoré Štrbské Pleso turistom ponúka, pribudne nová voľnočasová aktivita, ktorá sprostredkuje návštevníkom výhľady na masív Vysokých Tatier, panorámu Nízkych Tatier a Popradskú kotlinu,“ informovala. Prostredníctvom zážitkovej prehliadky tiež predstaví tatranskú prírodu, históriu vzniku Vysokých Tatier, jedinečnú faunu a flóru Vysokých Tatier a zapojí návštevníkov do environmentálnej výchovy. „Návštevníci obľubujúci adrenalín si budú môcť otestovať svoje limity na atrakciách vysunutých do voľného priestoru, na najväčšej a najvyššie umiestnenej adrenalínovej sieti a najodvážnejší si vychutnajú skywalk vo výške takmer 50 metrov,“ uzavrela Čurná.

Aj starosta Štrby Michal Sýkora v minulosti potvrdil, že stavba je v súlade s územným plánom, ku ktorému sa vyjadrovali všetky inštitúcie vrátane ochrany prírody. „Stavebné povolenie vydal stavebný úrad na základe kladných stanovísk všetkých dotknutých inštitúcií a organizácií. Je to súkromná investícia na súkromnom pozemku,“ povedal pred časom. Pripomenul, že stavba nevzniká na pozemku obce, ale urbáru, ktorý ho dal do dlhodobého prenájmu súkromnej firme.

V súvislosti so stavbou pod skokanskými mostíkmi problém nevidí ani riaditeľ Správy Tatranského národného parku Pavol Majko. Z hľadiska ochrany podľa jeho slov nedochádza k výrubu drevín, vežu buduje investor na odprírodnenej ploche škvarového ihriska, kde bol v minulosti plánovaný niekoľkoposchodový hotel.