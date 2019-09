Tatranci sa búria: Proti výstavbe vyhliadkovej veže na Štrbskom plese spisujú petíciu

„Je skvelé, že chceme podporovať cestovný ruch a sama som toho zástancom, ale ako poctiví občania a ochrancovia našej pýchy, Tatier, musíme dodržiavať určité medze. Stavať vyhliadkové veže tam, kde sú tie veže naše vrcholy, štíty, kopce, je úplne nelogické,“ uviedla v petícii jej autorka Alena Duláková. Petíciu podpísalo na internete zatiaľ viac ako 4-tisíc ľudí.

Starosta Štrby Michal Sýkora o petícii nevie, no podľa jeho slov je stavba v súlade s územným plánom, ku ktorému sa vyjadrovali všetky inštitúcie vrátane ochrany prírody. „Stavebné povolenie vydal stavebný úrad na základe kladných stanovísk všetkých dotknutých inštitúcií a organizácií. Je to súkromná investícia na súkromnom pozemku,“ povedal. Ako ďalej informoval, stavba má mať okolo 50 metrov, umiestnená je na mieste, kde bolo predtým ihrisko.

„Nebol to náš pozemok, ale pozemok urbáru, ktorý ho prenajal na dlhodobý prenájom súkromnej firme,“ dodal s tým, že vie, že na stavbu prevládajú medzi ľuďmi rôzne názory. Zároveň pripomenul, že vyhliadková veža bola na Plese aj v minulosti. „Aj my sami sme si ako obec – investor chceli postaviť vyhliadkovú vežu, nie veľkú, ale takú, aby sa z nej dala fotografovať panoráma Štrbského Plesa, keďže v minulosti tu také niečo bolo,“ uzavrel.

Riaditeľ Správy Tatranského národného parku Pavol Majko v súvislosti so stavbou pod skokanskými mostíkmi problém nevidí. „Limitovali sme nejakým spôsobom výstavbu, momentálne sa snažíme získať kópiu stavebného povolenia. Z hľadiska ochrany nedochádza k výrubu drevín, je to odprírodnená plocha škvarového ihriska, kde bol v minulosti plánovaný niekoľkoposchodový hotel. Z nášho pohľadu je lepšia ako hotel takáto vyhliadková veža,“ povedal. Dodal však, že to, ako budú vyzerať intravilány a zastavané územia, či už v rámci mesta Vysoké Tatry, alebo katastra obce Štrba, necháva Správa TANAPu na príslušné samosprávy.

Investorom diskutovanej stavby je popradská spoločnosť High Tatras Tower. Jedným z jej konateľov je podľa obchodného registra aj podtatranský podnikateľ Roman Antal, ktorý stál v minulosti za projektom OKKO G.E.R. vo Veľkom Slavkove. Jeho súčasťou mali byť apartmány, golfové ihrisko, welness, zábavné centrum i kasíno. Zámer sa napokon pre problémy s pozemkami zrealizovať nepodarilo.