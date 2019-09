Dominike zomrel syn dva dni po pôrode: FOTO Vinu hádže na nemocnicu, pitva odhalila príčinu smrti

Mladý pár sa štyri dni po tragédii dozvedel presnú príčinu úmrtia ich syna. „Čakala som to. Aj patológ mi to dnes (30.8) potvrdil, že dieťa sa zadusilo smolkami, že už malo byť dávno na svete,“ povedala pre televíziu Markíza Dominika.

Mladá žena mala termín pôrodu stanovený na 18. augusta. Osem dní však dieťa prenášala. Ako televízii opísala, minulú stredu vraj trocha krvácala. Po príchode do galantskej nemocnice ju lekár poslal domov s tým, že v piatok ju hospitalizujú. Do piatka krvácanie neprestávalo a pridali sa aj bolesti v podbrušku. Následne dostala injekciu. V nedeľu jej v sprche odtiekla časť plodovej vody. „Poslali ma spať, že mám ísť spať, že aj keď mám bolesti, že to mám vydržať, že mám nabrať energiu na pôrod,“ spomína Dominika.

Dominika zo smrti svojho novonarodeného syna viní nemocnicu. Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny.sk

V pondelok podľa jej slov začala silno krvácať. „Krvácala som prúdom, už som mala pod sebou množstvo krvi. Povedala mi (zdravotná sestra, pozn. red.) toľko, že to mám predýchať, že to určite nie je pôrod, že to zistím sama, keď to bude pôrod,“ dodala. O necelé tri hodiny bol Samko na svete. Chlapček bol modrý a nedýchal.

„Komplikácie nastali až po samotnom narodení dieťaťa, ktoré nedýchalo. Jeho resuscitácia bola okamžite zahájená prítomným anestéziológom a neonatológom. Konkrétna príčina úmrtia nemocnici nie je známa, nakoľko dieťa umrelo na vyššom pracovisku v Bratislave,“ vysvetlil pre Topky.sk Tomáš Kráľ, hovorca siete nemocníc Svet zdravia.

Samka totiž vo veľmi zlom stave previezli na bratislavské Kramáre, kde sa ho lekárom už nepodarilo zachrániť.

Rodina je ale presvedčená, že Dominike mali urobiť sekciu, teda cisársky rez, o čo údajne aj prosili personál. „Zdravotný stav rodičky bol počas celej doby štandardný a bez vážnych komplikácií. Neustály monitoring dieťaťa takisto nevykazoval žiadne problémy, preto nebol dôvod na sekciu,“ doložil Kráľ.

Mladí rodičia už dokončujú sťažnosť na nemocnicu, ktorú bude riešiť Úrad pre dohlaď nad zdravotnou starostlivosťou. Podajú aj trestné oznámenie. Samka pochovajú v utorok na budúci týždeň, dodala televízia.