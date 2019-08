Udrú MEGA vysoké teploty, má to však háčik! Meteorológovia prezradili, kedy príde ZMENA

Počas najbližších pár dní bude veľmi teplo. Meteorológovia vydali výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami, ktoré platia predovšetkým pre južné oblasti Slovenska. "Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká," uvádza na svojom webe SHMÚ.

Až do prvého septembrového pondelka by sa teploty mali pohybovať v rozmedzí od 25 až do 34 stupňov. Podľa imeteo.sk však nadpriemerné horúčavy ukončí zvlnený front, ktorý z pondelka na utorok prestúpi do strednej Európy. Prinesie búrky, vietor a aj výrazné ochladenie. Rozdiel medzi nedeľou a utorkom môže byť na niektorých miestach až desaťstupňový.

Štvrtok

Vo štvrtok bude veľmi teplo a dusno. Búrky sa vyskytnú ojedinele, zapršať môže najmä na severe Slovenska. Teploty sa vyšplhajú na 29 až 33, na niektorých miestach aj na 34 stupňov.

Piatok

V piatok pribudne oblakov, miestami môže byť zamračené. Búrky a dážď môžu potrápiť najmä stredné Slovensko. Naďalej však bude veľmi teplo a dusno. Cez deň rátajte s teplotami cez tridsať stupňov, pod Tatrami bude o čosi chladnejšie, teplomer by mal ukazovať okolo 27 stupňov.

Sobota

Teploty jemne klesnú, stále však na niektorých miestach meteorológovia predpovedajú cez tridsať stupňov. Na severe sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky.

Nedeľa

Aj posledná prázdninová nedeľa sa bude vyznačovať nadpriemernými teplotami. Chladnejšie bude na Orave a pod Tatrami.

Pondelok

V pondelok postúpi nad Moravu a Rakúsko v brázde nízkeho tlaku zvlnený studený front. Stále však bude počasie, do ktorého si môžete obliecť letné šaty. Najvyššia denná teplota bude presahovať tridsať stupňov.

Utorok

V utorok nastane zmena. Na niektorých miestach bude síce stále okolo 27 stupňov, pridá sa však vietor a prehánky. Najvyššie denné teploty môžu klesnúť aj na 24 stupňov, večer bude ešte chladnejšie. Ak si so sebou vezmete sveter, rozhodne to neoľutujete.

