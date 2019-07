Anticena Homofób roka pozná svojho víťaza: Anketu s rekordným hlasovaním vyhral Štefan Harabin

Harabinov výrok, ktorý mu zaručil výhru, znel: „Nie je možné, aby na základných školách naše deti učili dvaja homosexuáli, čo je v rozpore s Ústavou.“ Medzi nominovanými bol aj ďalší prezidentský kandidát Róbert Mistrík, ktorý skončil druhý s veľkým odstupom. Ostatní traja nominovaní boli všetci zástupcovia cirkvi, kontroverzný kňaz Marián Kuffa, biskup Chautur podozrivý so sexuálneho zneužívania deti a arcibiskup Orosch.

Zdroj: Inštitút ľudských práv

„Nerozumiem, ako môže byť Štefan Harabin sudcom, dokonca Najvyššieho súdu. Z jeho výroku je zjavné, že Ústavu Slovenskej republiky buď nepozná alebo ju vôbec nerešpektuje. Neviem, čo je horšie. Ostatné nominované výroky neboli vulgárne, ale je smutné, ak napríklad údajne liberálny kandidát šíri homofóbiu. Napriek tomu, že Róbert Mistrík je vedec, ignoruje výsledky výskumov, ktoré dokázali, že výchova detí pármi rovnakého pohlavia má na ne rovnaký efekt ako výchova párom opačného pohlavia,“ povedala Alena Krempaská z Inštitútu ľudských práv.

Kandidát SaS na prezidenta Róbert Mistrík, ktorý sa počas kampane vzdal v prospech Zuzany Čaputovej, bol nominovaný za výrok: „Som proti tomu, aby páry rovnakého pohlavia mohli adoptovať deti. Tieto deti si to nezaslúžia, nemôžu sa k tomu vyjadriť a mohlo by to mať pre nich veľkú traumu v budúcnosti.“

Rekordné hlasovanie

Anketu zorganizovali pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii (IDAHO) mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko n.z.. Hlasovania sa zúčastnilo rekordných viac ako 40 000 ľudí. Do hlasovania na webovej stránke ludskeprava.sk/homofob sa mohol zapojiť ktokoľvek, rovnako aj poslať nomináciu.

"Je príznačné, že nominované výroky možno rozdeliť do dvoch kategórií. Prvou sú pokusy získať voličov šírením homofóbie vo voľbách, v tomto prípade prezidentských. Druhou vyjadrenia predstaviteľov cirkvi. Cirkev napriek tomu, že je financovaná z daní všetkých občanov a občianok, teda aj LGBT ľudí, zneužíva svoje postavenie a pod rúškom slobody vierovyznania sa dlhodobo snaží poškodzovať neheterosexuálnu menšinu," vyhlásil riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher, ktorý je i spoluzakladateľom Dúhového Pride.

Marian Kuffa Zdroj: SITA/Radoslav Maťaš

Trofejou pre víťaza je štylizovaný piktogram, zdeformovaná tvár, ktorá v sebe ukrýva aj nápis 4%, teda tradične chápaný podiel neheterosexuálnych osôb v populácii. Organizátori a organizátorky ankety sa ju pokúsia víťazovi odovzdať.

Robert Mistrík Zdroj: Topky/Ján Zemiar

V minulosti sa víťazmi ankety stali poslanec Štefan Kuffa za svoj výrok o topení gejov a Konferencia biskupov s tvrdením, že ľudsko-právni aktivisti sú „aktéri kultúry smrti“, hovorca Aliancie za rodinu Anton Chromík či predseda neonacistov Marián Kotleba. Cenu si však odmietli prevziať. Ako prvý si cenu prevzal predseda NR SR a SNS Andrej Danko minulý rok, ktorý po stretnutí s aktivistami svoje výroky o homosexualite zmiernil.