Slováci podceňujú nástrahy turistiky: Horskí záchranári ratovali cyklistu aj teenegerky

Mladá turistka dopoludnia utrpela zranenie pri prechádzaní skalnej pasáže v rokline Suchá Belá v oblasti pod Misovými vodopádmi, nebola schopná pokračovať v túre. „Po zafixovaní končatiny bola pacientka transportovaná za pomoci nosidiel do ústia rokliny ku terénnemu vozidlu HZS,“ uvádza HZS s tým, že následne bola prevezená na Podlesok, odkiaľ pokračovala na ďalšie ošetrenie v sprievode príbuzných.

Horskí záchranári boli popoludní požiadaní o pomoc pre 43-ročného cyklistu, ktorý bol v požičovni bicyklov na Podlesku. „Pádom pri zjazde na bicykli z Kláštoriska na Podlesok si spôsobil poranenie prsta hornej končatiny,“ spresnili. Muža záchranári HZS transportovali do nemocnice v Spišskej Novej Vsi.

Pomoc v Malej Fatre

Horskí záchranári z oblastného strediska Malá Fatra pomáhali 13-ročnému dievčaťu, potrebovalo pomoc počas zostupu zo sedla Medziholie do Štefanovej. Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke, dievča pociťovalo silnú nevoľnosť sprevádzanú zvracaním, nebolo schopné dokončiť túru.

Štyria záchranári HZS poskytli turistke predlekársku zdravotnú starostlivosť. Pacientku nabalili do nosidiel a transportovali k terénnemu vozidlu HZS, ktoré ju dopravilo do domu HZS v Štefanovej. Tam ju prevzali lekárski záchranári z Terchovej, ktorí s ňou pokračovali na ďalšie vyšetrenia do žilinskej nemocnice.