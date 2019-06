Dovolenkári, skontrolujte si pasy pred odletom: Zamerajte sa najmä na toto

BRATISLAVA - Dovolenkári, ktorí za oddychom odlietajú z Letiska M. R. Štefánika, by si mali ešte v dostatočnom predstihu pred cestou skontrolovať svoje doklady a potvrdenia a predísť tak nepríjemnostiam, ktoré by mohli ohroziť ich odlet. Ako informovala hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Ševčíková, cestujúci by si mali v prvom rade skontrolovať platnosť svojho pasu, prípadne občianskeho preukazu.

"Neraz sa stane, že cestujúci až pri vybavení pri check-in pulte zistí, že jeho pas už stratil platnosť. Pre vstup do niektorých dovolenkových krajín nestačí mať len platný pas, ale dĺžka platnosti musí byť ešte aj niekoľko mesiacov po prílete do krajiny. Ak cestujúci nemá dostatočnú platnosť pasu, nie je umožnený odlet," upozorňuje Ševčíková.

Kontrolovať je potrebné aj dĺžku platnosti pasu pre deti. Tie na rozdiel od dospelých potrebujú pas na cestovanie aj v rámci Európskej únie. "Deťom mladším ako šesť rokov sa cestovný pas vydáva s platnosťou na dva roky. Aj pre ne pri ceste do vybraných krajín platí, že pas musí byť platný ešte aspoň šesť mesiacov po prílete do destinácie," zdôraznila Ševčíková.

Ako ďalej dodala Ševčíková, priezvisko cestujúceho musí byť rovnaké v cestovnom doklade aj na letenke. "Ak žena odchádza na dovolenku ihneď po svadbe a nemá ešte vybavený občiansky preukaz či pas na nové priezvisko, treba v cestovnej kancelárii či pri kúpe letenky nahlásiť svoje priezvisko za slobodna". Letecké spoločnosti tiež vyžadujú, aby tehotná žena alebo človek so zdravotnými komplikáciami mali potvrdenie od lekára nie staršie ako šesť, respektíve 14 dní. Predpísaný formulár majú letecké spoločnosti obvykle na svojej webovej stránke.

Cestujúci by mali na letisku sledovať nielen destináciu, do ktorej lietadlo letí, ale aj číslo odletu. "Zaznamenali sme už prípady, keď cestujúci svoj let zmeškali z dôvodu, že stáli v nesprávnom rade na nástup do lietadla," pripomína Ševčíková. Ďalej odporúča pozorne počúvať hlásenia v letiskovej hale a sledovať informačné tabule. "Aby cestujúci svoj let stihli, mali by byť na letisku o dve hodiny skôr a pri nástupnej bráne približne 45 až 50 minút pred odletom lietadla," doplnila.

Ako upozorňuje hovorkyňa bratislavského letiska, v príručnej batožine v lietadle nesmú cestujúci prevážať rôzne napodobeniny zbraní, granátov, nábojov, a to či už v tvare prívesku na krk, alebo príveskov na opasok, hračkárske zbrane ale ani tenisové rakety. Na dovolenku sa do príručnej batožiny neoplatí pribaliť ani fľaša alkoholu či vína.

Naďalej totiž platí, že tekutiny, pasty, gély, spreje možno mať v príručnej batožine do 100 mililitrov alebo 100 gramov, uzatvorené v plastovom zipp vrecku. Sem sa radia aj potraviny, akými sú bryndza, treska, nátierky, paštéty, maslo a iné. "Ak si želá cestujúci takéto predmety a potraviny prepraviť, musí ich umiestniť do podanej, nie príručnej batožiny," uzavrela hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Ševčíková.