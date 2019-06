Kauza Bašternák zlomila krk ďalšiemu silnému mužovi: O jeho kšeftoch písal aj Kuciak

Pátek mal o uvoľnenie z funkcie požiadať zo zdravotných dôvodov, jeho nástupca ešte nie je známy. Informáciu o jeho odchode priniesol Glob.sk. Teraz už bývalý viceprezident mal byť v minulosti nápomocný aj Ladislavovi Bašternákovi, ktorému podozrivé vratky DPH vyplácal daňový úrad, ktorý patril pod Páteka.

Z Finančnej správy musel odísť aj Miroslav Kriak, ktorý mal spolu s Petrom Tóthom sledovať novinárov, medzi nimi aj zavraždeného Jána Kuciaka.

Písal o ňom aj Kuciak

Kuciak písal aj o Pátekovi, konkrétne o jeho dcére. V článku na portáli Aktuality písal o jej väzbách nana schránku v daňovom raji v Karibiku. Článok vyšiel v decembri 2017, čiže dva mesiace pre Kuciakovou úkladnou vraždou.

Zdroj: Finančná správa

Podľa Kuciakových zistení spolupracovala s firmou Petroltrans aj Lucia Pátková, dcéra vtedajšieho viceprezidenta Finančnej správy Dušana Páteka. Spoločnosť Petroltrans zaplatila za posledné tri roky na dani z príjmov 1,1 milióna eur. Jej čistý obrat bol v tomto období 687 miliónov eur.

Kuciak vtedy požiadal o reakciu Finančnú správu, Pátekovu dcéru a aj samotného Páteka. Pátek odmietol, že by jeho dcéra mala mať niečo spoločné s firmou v daňovom raji, rovnako to poprela aj jeho dcéra. Kuciak bol však známy tým, že informácie získaval z otvorených zdrojov. Aj to, že Pátekova dcéra mala väzby na spomínanú firmu z Karibiku, mal zo Živnostenského registra Českej republiky, ktorý poslal aj na Finančnú správu.

Pátková vtedy priznala, že zápis pri organizačnej zložke firmy Petroltrans v Česku sa týka jej a figuruje tam v súvislosti s projektom, ktorý sa v Česku rozbiehal, ale nebol realizovaný.