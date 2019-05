EXKLUZÍVNE Zápas očami Žigmunda PÁLFFYHO: Takýto hokej som dlho nevidel

Góóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóól!

BRATISLAVA – Dokázali sme to. Slovensko odštartovalo hokejové majstrovstvá sveta úžasným víťazstvom. V úvodnom zápase sa naši hráči stretli s USA. Napriek silnej zostave na strane súpera vybojovali Slováci jednoznačné víťazstvo 4:1. Američanov sme nepustili do šancí, naopak využili sme tie naše. Zápasy Slovenska bude pre Glob.sk exkluzívne hodnotiť bývalý reprezentant, majster sveta z Göteborgu a popredný hráč NHL ŽIGMUND PÁLFFY. Tento elitný hráč bude počas týchto majstrostiev aj slávnostne uvedený do siene slávy IIHF. Slovenskí hráči majú podľa neho vo všetkých zápasoch jedinú šancu na výhru – od začiatku pracovať a držať sa v pásme súpera.