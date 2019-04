Ženy s penisom zabávajú Slovensko roky! FOTO Stužkové, sitkomy aj mítingy Smeru, zrazu je to problém

Po tom, ako o akcii šírili neoverené a nafúknuté správy konšpiračné weby, vedenie školy cúvlo a akciu zrušilo. "Veríme, že študenti akciu ohlásenú na najbližší štvrtok pripravovali s najlepším vedomím a svedomím. Rovnako sa ale domnievame, že akékoľvek akcie, prebiehajúce na pôde našej školy alebo pod hlavičkou našej školy, musia byť dopredu odsúhlasené a prediskutované s vedením školy, aby sme sa vyhli ich nesprávnej interpretácií tak, ako sa to stalo teraz, keď informáciu o konaní sa akcie prebrali niektoré médiá," uviedla škola v oficiálnom stanovisku na sociálnej sieti.

Proti jej stanovisku sa začali búriť aj bývalí či súčasní študenti gymnázia. Do diskusie o tom, či je prezliekanie sa za opačné pohlavie vhodné, sa zapojili aj niektorí politici. Napríklad predseda Národnej rady Andrej Danko. „Požiadal som pani ministerku školstva o rázne riešenie problému, ktorý vyvrcholil na Gymnáziu Jura Hronca, no môže sa týkať aj ostatných detí,“ oznámil v tlačovej správe, ktorú SNS poslala médiám. Zapojil sa aj Igor Matovič.

"Vymyslieť "úžasný" štvrtok, kedy sa žiaci prezlečú za žiačky a žiačky za žiakov, je už podľa mňa cez čiaru. Milí "aktivisti", ak ste chceli pomôcť akceptácii inak orientovaných ľudí, týmto ste im len ublížili. Totiž nie každý inak sexuálne orientovaný má nutkavú potrebu sa prezliekať do šiať opačného pohlavia. Respektíve, tých je medzi nimi absolútna menšina," reagoval Matovič.

Stužková v znamení Genderu

Gender swap alebo prezliekanie sa za opačné pohlavie zrejme Slovákom začalo prekážať až v posledných rokoch a len vtedy, ak ide o podporu LGBT komunity. Je totiž vo všeobecnosti známe, že napríklad počas stužkových slávností na stredných školách býva zvykom, že v rámci programu sa chlapci prezlečú za baletky alebo iné ženy.

Stužková z roku 2012 Zdroj: Petra Foto

AJ na inej stužkovej sa chlapci v rámci zábavného programu prezliekli za dievčatá a tancovali Labutie Jazero. Zdroj: ada

Rodičia, pedagógovia a aj samotní žiaci sa na tom smejú a nikomu by ani len nenapadlo báť sa, že by to na ich deťoch zanechalo negatívnu stopu alebo by sa na druhý deň rozhodli dať sa preoperovať na opačné pohlavie.

Fotku priamo z Gymnázia Jura Hronca z roku 1987 zverejnil na sociálnej sieti aj Marcel. Na čiernobielom zábere sú žiaci prezlečení za dievčatá a medzi nimi je aj bývalý bratislavský župan Pavol Frešo.

Fotografia z roku 1987 na Gymnáziu Jura Hronca Zdroj: FB/Marcel Rebro

Slováci zabúdajú

Pred niekoľkými rokmi kráľoval na slovenských obrazovkách zábavný program Uragán s Petrom Marcinom a Andy Krausom. Hlavní protagonisti k obrazovkám vždy prilákali množstvo divákov aj napriek tomu, že pani Mária bola v skutočnosti Peter Marcin a mala fúzy.

Zdroj: Reprofoto/Youtube

Aj v súčasnom Kredenci sa herci často prezliekajú za opačné pohlavie, rovnako je to aj v slovenskych seriáloch ako Mafstory. Skupina Senzi Senzus sa tiež v rámci zábavy prezliekali za ženy. Tento druh jednoduchej zábavy baví Slovákov niekoľko rokov.

Zdroj: Reprofoto/Youtube

Teta Márgit a pani Mária sa dokonca stretli aj na predvolebnom mítingu strany Smer v roku 2010. Najsilnejšia strana vtedy tiež stavila na nenáročný humor a gender swap.