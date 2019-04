Zabávač Dušan (†38) bol roky nezvestný: Z Holandska prišla najhoršia správa, rodina smúti

BRATISLAVA - Dušan Goga z Batizoviec bol síce zbavený svojprávnosti, no aj tak sa z neho stal známy internetový zabávač. Pred štyrmi rokmi však náhle zmizol zo Slovenska a jeho rodina netušila, kam sa podel. Údajne odišiel do cudziny za prácou. Teraz však prišla z Holandska smutná správa, mladý muž zomrel.

"Neviem ani čo mám k tomu to povedať, dneska som sa to dopočul, je mi to strašne ľúto, Dušanko môj," píše sa na sociálnej sieti na stránke Matúš.TV. Práve tento kanál preslávil Gogu na videoporátli YouTube.

Zdroj: FB/Matus.TV

Na smútočnom oznámení sa uvádza, že Dušan Goga zomrel 24. apríla a posledná rozlúčka so zosnulým bude v kostole v Batizovciach. Na prevoz tela z Holandska má byť zorganizovaná peňažná zbierka na transparentnom účte.

"Rodina sa smutnú správu dozvedela v deň, keď pochovávali jeho otca, ktorý sa utrápil preto, lebo o synovi nemali žiadne informácie takmer päť rokov," informovala TV Markíza.

Dušanovo úmrtie potvrdilo aj slovenské ministerstvo zahraničia. "Môžem potvrdiť, že k uvedenej smutnej udalosti skutočne došlo. Bližšie informácie však nemôžeme poskytnúť vzhľadom na ochranu osobných údajov," uviedol pre Topky.sk riaditeľ tlačového odboru ministerstva Juraj Tomaga.