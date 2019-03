Šéf Penty prvýkrát o Kočnerovi: Radšej budem žiť s povesťou korupčníka, ako byť spájaný s vraždou

Haščák poskytol exkluzívny rozhvorov portálu Aktuality.sk, pre ktoré pracoval zavraždený novinár Ján Kuciak. V rozsiahlom texte sa spomína jeho vzťah s Marianom Kočnerom, Petrom Tóthom, ale aj kauza Gorila a údajné vydieranie Haščáka bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom.

Šéf Penty tvrdí, že od začiatku, ako sa o vražde Kuciaka dozvedel, podozrieval muža z mafiánskych zoznamov, Mariana Kočnera. Zároveň však dodal, že síce mu Kočnerovo meno napadlo, ale neveril, že by bol toho schopný.

"Keď dôjde k takým tragickým udalostiam, tak vám v hlave beží veľa rôznych úvah, teórií, verzií, hypotéz. Ako každý človek, ktorý sa pohybuje v tomto prostredí – a trochu sledoval Kočnera a spôsob, akým o ňom písali médiá – mi to, samozrejme, napadlo. Keby som mal zostaviť rebríček, o kom písal Kuciak najkritickejšie, tak Kočner by bol zrejme na prvom mieste. Napriek tomu som nepredpokladal, že by bol schopný objednať si vraždu," povedal Haščák.

Haščák o Kočnerovej sms-ke

Mimoriadny rozruch vyvolali medializované informácie o sms-ke, ktorú poslal Kočner Haščákovi. "Inak, pracujem na od*ebaní čuráka," znela. Háščák mu mal na to odpísať "povieme si, keď sa stretneme".

Finančník zo začiatku tvrdil, že si nespomína, čoho sa správa týkala. V rozhovore však povedal, že si neskôr prešiel všetky svoje komunikácie s Kočnerom a podľa neho malo ísť o vyšetrovateľa, ktorý vyšetruje kauzu falšovania zmeniek, v ktorej je obvinený Kočner aj bývalý šéf televízie Markíza Pavol Rusko. Kočner je pre toto obvinenie vo väzbe a momentálne podal prokurátor vo veci obžalobu.

Haščák však vylúčil, že by malo ísť o fyzickú likvidáciu. Podľa neho Kočner často používal expresívne a vulgárne výrazy, no nikdy sa s ním vraj nerozprával o fyzickej likvidácii novinárov či iných ľudí, alebo o páchaní inej trestnej činnosti.

Vražda je bezprecedentná vec

Šéf Penty sa vyjadril aj ku kauze Gorila a k tomu, že ho nahrávkou mal vydierať bývalý prokurátor Dobroslav Trnka, tiež Kočnerov blízky kamarát. Tvrdí, že nahrávkou Gorily ho nikto nikdy nevydieral a ani za ňu nezaplatil nijaké peniaze.

Spúšťačom, prečo sa rozhodol poskytnúť rozhovor, bola vraj práve medializovaná sms-ka, pretože pre Haščáka je vražda "hrana, za ktorú sa nedá ísť". "Nemôžem ani na sekundu pripustiť, že by som s ňou mal byť spájaný," povedal Haščák.

"Nemám problém priznať, že v podnikaní existuje aj tzv. šedá zóna. Vražda Jána Kuciaka je však úplne bezprecedentná vec. Radšej budem žiť s povesťou korupčníka a mať goriliu hlavu, ako byť spájaný s vraždou," dodal šéf Penty.