PRÁVE TERAZ Slovensko trápia požiare: V dvoch obciach bojuje so živlom takmer 70 hasičov

Ako informovala Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru, požiar v Tisovci vypukol krátko po 12.30 h a doposiaľ zasiahol plochu asi 400 x 500 metrov. "Hasiči sa stále snažia požiar lokalizovať," pripomenula Križanová.

Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Krátko po 15. hodine Križanová priniesla správu o ďalšom rozsiahlom požiari v katastri obce Veľký Čepčín. "Doposiaľ zasiahol plochu 2 hektáre, pričom sa rozšíril do blízkeho lesa. Hasičom sa požiar podarilo lokalizovať a pokračujú v jeho likvidácii," priblížila s tým, že na mieste sú členovia DHZO Mošovce, Veľký Čepčín, Malý Čepčín, Sučany, Dubové a Horná Štubňa a hasiči z Martina, Turčianskych Teplíc a zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline. Hasičom sa už požiar podarilo lokalizovať a pokračujú v jeho likvidácii.

So slnkom aj požiare

Prezídium Hasičského a záchranného zboru na sociálnej sieti upozornilo, že teplejšie marcové počasie prináša okrem slnka aj zvýšený výskyt požiarov. Vznikajú plošným vypaľovaním porastov, drevín a biologického odpadu. "Slovenskí hasiči počas tohto obdobia veľmi často zápasia so spaľovaním suchej trávy, lístia a vetví z poorezávaných stromov," znie v príspevku.

Ilustračné foto. Zdroj: SITA/Prezídium hasičského zboru

Pre porovnanie, v roku 2018 zaznamenali hasiči 980 požiarov, ktoré vznikli dôsledkom vypaľovania trávy a suchých porastov. "Vypaľovanie trávy a suchých porastov najviac potrápilo hasičov v roku 2012, kedy museli zasahovať pri 4735. takýchto udalostiach, pričom len v marci bolo zaznamenaných takmer 3000 požiarov," opísali každoročný problém hasiči.

Hrozba vysokej pokuty

Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorého porušenie môže stáť občana do 331 eur, uviedlo Prezídium HaZZ. "Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 16 596 eur," dodali.