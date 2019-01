Pripravte sa na mrazivé peklo: Vlna chladu príde čoskoro! Ako bude úradovať Perinbaba?

BRATISLAVA - Meteorológovia na víkend predpovedajú celodenné mrazy. V sobotu v noci sa môže ochladiť až na mínus 16 stupňov Celzia. Na viacerých miestach by malo aj pršať a nie je vylúčený ani dážď so snehom. Snežiť by malo najmä na severe.

Mapa zobrazuje aktuálnu teplotu.

Podľa predpovedí meteorológov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) to vyzerá tak, že cez víkend nás čakajú silnejšie mrazy, a to najmä na severe územia, lebo cez Slovensko bude postupovať studený front. Ten prinesie zrážky, ktoré by však nemali byť výrazné.

Od dnešnej 21. hodiny do piatka 9. hodiny bola vydaná výstraha prvého stupňa pred poľadovicou.

Zdroj: SHMÚ

V posledný pracovný deň bude až 5 stupňov

V piatok cez strednú Európu prejde ďalej na východ oklúzny front, za ktorým sa v chladnom vzduchu presunie od západu do alpskej oblasti tlaková výš.

Zdroj: predpovede.topky.sk,

V našej krajine bude oblačno až zamračené, v noci spočiatku miestami zmenšená oblačnosť. Od západu na viacerých miestach môže pršať. Nie je vylúčený ani dážď so snehom. Snežiť by malo spočiatku od výšky cca 1200 metrov, postupne od cca 500 metrov, na severe aj v nižších polohách. Počas dňa od západu zrážky ustanú a miestami ubudne aj oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 3 až -2, v údoliach ojedinele okolo -4 stupňov. Najvyššia denná teplota 0 až 5 stupňov, na severe ojedinele slabý mráz. Fúkať by mal slabý, od západu postupne severozápadný až severný vietor rýchlosťou 5 až 25 km/h.

Výstraha pred nízkymi teplotami

Od piatka 21. hodiny do soboty 9. hodiny bola vydaná výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami. Týka sa regiónov Čadca, Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Žilina, Považská Bystrica, Púchov, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Turčianske Teplice, Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Detva, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok a Stará Ľubovňa.

V menovaných regiónoch sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -15 až -17 stupňov Celzia. „Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ varuje SHMÚ.

Zdroj: SHMÚ

Cez víkend sa citeľne ochladí

V sobotu sa stred tlakovej výše v chladnom vzduchu presunie cez Slovensko nad Ukrajinu. Malo by byť polojasno až oblačno. Ojedinele aj hmla, nízka oblačnosť či slabé sneženie. Najnižšia nočná teplota -4 až -10, v dolinách a kotlinách miestami -10 až -16 stupňov. Najvyššia denná teplota -2 až 3, na severe miestami okolo -4 stupňov. Spočiatku by mal fúkať prevažne severný vietor 5 až 20, na východe miestami okolo 30 km/h a tu v nárazoch okolo 50 km/h, postupne zoslabne.

Zdroj: predpovede.topky.sk,

V nedeľu sa v strednej Európe bude nachádzať pole rovnomerne rozloženého tlaku vzduchu. Počasie u nás čiastočne ovplyvní teplý front tlakovej níže so stredom nad západným Stredomorím.

Inak by malo byť oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Miestami sa vyskytne slabé sneženie, najmä na východe. Najnižšia nočná teplota -7 až -13, na juhu a západe -2 až -7 stupňov. Najvyššia denná teplota -4 až 2 stupne.