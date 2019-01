Situácia na cestách je pokojná: Všetky cesty sú zjazdné

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. V hornatejších polohách stredného a východného Slovenska miestami pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného snehu hrúbky 1-3 cm, miestami najmä na cestách nižších kategórií do 4-5 cm. Na cestách III. triedy v obvodoch Námestovo a Trstená je na vozovke utlačený sneh hrúbky 5-10 cm. Na cestách nižších tried Horného Považia, v okolí Prešova a v obvodoch Stakčín, Martin, Belá, Námestovo, Turčianske Teplice a Levoča je na vozovke miestami zľadovatený sneh hrúbky do 1-3 cm.

Všetky horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na horských priechodoch Čertovica, Veľké Pole, Cukmantel, Vrchslatina, Zbojská, Makov, Súľová, Grajnár, Huty, Vernár a Podspády je na vozovke kašovitý alebo utlačený sneh hrúbky 1 - 3 cm. Na horskom priechode Herlianske Sedlo je utlačený sneh hrúbky 4-5 cm.

Pre snehové záveje je cesta III/3061 Štrba - Šuňava uzavretá. Obec Šútovo (cesta III/2134) a obec Ratkovo (cesta III/2135) vyhlásili mimoriadny stav. Snehové reťaze pre vozidlá nad 3,5 t sú nutné na ceste II/558 Stakčín - Ulič, na cestách III. triedy v obvode Stakčín a pre všetku dopravu na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá. Celú zimnú sezónu sú uzatvorené horské priechody Fačkov (úsek cesty I/64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom) pre vozidlá nad 10 m, Veľké Pole (cesta II/512 Oslany - Cerová), Šútovce (cesta III/1774), Skýcov (II/511) pre vozidlá nad 3,5 t. Neudržiavané cesty v zime: II/549 v úseku Úhorná - Úhornianske sedlo - Krásnohorské podhradie, III/3227 v úseku Hrabušická Píla - Stratená (križovatka ciest I/67 a III/3227) a Herlianske Sedlo (II/576) sú uzatvorené pre všetku dopravu.