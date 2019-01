Snehové šialenstvo sa nekončí: Počasie opäť vystrája, z hotela v Tatrách evakuovali hostí!

"Personálu hotela sa čiastočne podarilo pomocou snežného vozidla prejsť cez lavínovú dráhu a následne evakuovať hostí na Batizovskú zákrutu. Horskí záchranári postupne pomocou piatich snežných skútrov a pásového štvorkolesového vozidla transportovali 36 osôb do Tatranskej Polianky," uvádza HZS.

Nehody a kolóny

- Podľa správ Zelenej sa stala nehoda na R1 za Sereďou smerom do Trnavy, rátajte so zdržaním..

- Kolóna je v Bratislave na Kolibe smerom na Kamzík, zdržanie asi 10 minút.

- Za Popradom smerom na Hozelec, za odbočkou na Gánovce, sa zrazili štyri autá, dopravu riadia hasiči.

- Na trase Tatranská Lomnica - Tatranská Kotlina skončilo auto mimo cesty, vodiči prejdú striedavo v jednom pruhu.

Zjazdnosť ciest

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je na západnej časti územia vlhký až mokrý. Na území stredného a východného Slovenska povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu hrúbky 1-5 cm. Na úsekoch ciest II/537 Podbanské- Tatranská Polianka, II/538 Tatranská Štrba - Štrbské Pleso, II/539 Mengusovce -Vyšné Hágy a na cestách III. triedy v okolí Námestova, Trstenej je na vozovke čerstvý až utlačený sneh hrúbky 5-10 cm. Miestami zľadovatený sneh do hrúbky 1 cm je na úsekoch ciest I/74 Modra nad Cirochou - Snina - Ubľa, št. hranica, II/558 Stakčín - Ulič, II/566 Dúbrava - Ubľa, od križovatky ciest II/566 x I/74 - Ruská Volová, II/567 Nižná Jablonka - Snina.

Všetky horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky 1 - 3 cm, na horskom priechode Huty, Cukmantel do 4-5 cm a na horskom priechode Herlianske Sedlo je čerstvý sneh hrúbky 5-10 cm. Na horskom priechode Zbojská je zľadovatený sneh hrúbky 1 cm. Horské priechody Soroška, Ďurďošík, Dargov, Biela Hora, Kremnické Bane, Havran, Skýcov, Šútovce a Chorepa majú povrch vozoviek mokrý.

Zdroj: SITA/Radoslav Maťaš

Snehové jazyky a záveje sa vytvárajú na cestách I/18 Hybe- Poprad, I/18 Východná - Važec, I/72 Kráľova Lehota- Čertovica, II/584 Liptovská Sielnica - Liptovský Trnovec, III/2347 Huty - Veľké Borové, lll/2355 Bobrovník, III/2337 Závažná Poruba, III/2321 Bobrovec-Škorupovo a na cestách v okresoch Tvrdošín, Dolný Kubín, Poprad, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa, Martin a Turčianske Teplice.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Kvôli silnému sneženiu a vetru je uzatvorená cesta III/3061 Štrba - Šuňava. Na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá sú nutné snehové reťaze pre všetku dopravu a na ceste II/558 Stakčín - Ulič sú potrebné snehové reťaze pre vozidlá nad 3,5 t. Pre vozidlá nad 10 m sú po celú zimnú sezónu uzatvorené horské priechody Fačkov (úsek cesty I/64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom), HP Veľké Pole (cesta II/512 Oslany - Cerová), HP Šútovce (cesta III/1774). HP Skýcov (II/511) je uzatvorený pre vozidlá nad 3,5 t. Cesty II/549 v úseku Úhorná - Úhornianske sedlo - Krásnohorské podhradie a III/3227 v úseku Hrabušická Píla - Stratená (križovatka ciest I/67 a III/3227) a Herlianske Sedlo (II/576 ) sú uzatvorené pre všetku dopravu - cesty sú v zime neudržiavané.

Mimoriadnu situáciu vyhlásili tri obce v Žilinskom kraji

Mimoriadnu situáciu v súvislosti so snehom vyhlásili počas uplynulých hodín ďalšie tri obce Žilinského kraja. Sú nimi Klin a Beňadovo v okrese Námestovo a Čierne v okrese Čadca. Celkový počet samospráv v kraji, ktoré momentálne bojujú so snehovou kalamitou, tak stúpol na 17. Informoval o tom vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu v Žiline Ľubomír Hollý.

Snehová kalamita aktuálne prevláda najmä v obciach okresu Námestovo, mimoriadnu situáciu tam vyhlásilo 11 z nich. Podľa starostu obce Klin Karola Revaja sú cesty nateraz sprejazdnené, aspoň teda v prípadne hlavných ťahov. "Teraz sa chlapci venujú vedľajším uličkám, ktoré máme zafúkané, lebo husto sneží. Ráno bol aj silný vietor a narobil nám záveje a snehové jazyky. Vonku máme všetku našu techniku aj súkromnú, o ktorú som požiadal. Dá sa povedať, že obec je relatívne prejazdná," povedal v nedeľu.

Zdroj: Tip čitateľa

V obci aktuálne husto sneží, podľa starostu padá ťažký a mokrý sneh. "Keď sa pozriem na auto, ktoré som tu odstavil pred týždňom, nachádza sa tam 70 až 80 centimetrov usadnutého snehu. Vyzval som ľudí, aby pokiaľ nemusia používať vlastné motorové vozidlá, aby ich nepoužívali," dodal Revaj. Starosta Beňadova Jaroslav Pepucha uviedol, že na území obce naďalej pretrváva sneženie. V teréne je momentálne všetka technika, ktorú majú k dispozícii. "Situáciu máme zhruba pod kontrolou. Trošku sa to stabilizovalo, ale spadlo ďalších 20 centimetrov snehu," priblížil Pepucha s tým, že v neskorších hodinách bude v obci opätovne zasadať krízový štáb

Vo Vysokých a Západných Tatrách platí veľké lavínové nebezpečenstvo

Vo Vysokých a Západných Tatrách platí dnes veľké lavínové nebezpečenstvo, t.j. 4. stupeň lavínového nebezpečenstva z 5-dielnej medzinárodnej stupnice. V týchto pohoriach je uvoľnenie lavín pravdepodobné na mnohých strmých svahoch už pri malom dodatočnom zaťažení, predpokladá sa výskyt aj veľkých spontánnych lavín, informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

V ostatných pohoriach Slovenska platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo, t. j. 3. stupeň z 5-dielnej medzinárodnej stupnice. Uvoľnenie lavín je tu možné už pri malom dodatočnom zaťažení obzvlášť na strmých svahoch! Počas poslednej periódy sneženia napadlo do 120cm nového prachového snehu. Stále pretrvávajúci vietor ho transportuje na závetrené strany južných, juhovýchodných a východných orientácií svahov, a to najmä v najvyšších polohách. Pri takomto množstve nového snehu sú však nebezpečné ( obzvlášť Vo Vysokých a Západných Tatrách) všetky expozície. Lavínové nebezpečenstvo zotrváva.

Zdroj: pixabay.com

Dnes ráno prevláda na horách oblačné počasie s pretrvávajúcim snežením. Počas noci sa ochladilo na -18°C v najvyšších polohách po -7 °C na podhorí. Fúkal silný severný vietor o sile 10-23 m/s (36-82 km/h), v nárazoch aj 28 m/s (100 km/h). Posledná perióda sneženia, ktorá prišla od severozápadu priniesla bohaté snehové zrážky, ktoré sa vplyvom vetra ukladali najmä v žľaboch južných, juhovýchodných a východných orientácií.

Táto perióda však hlavne vo Vysokých a Západných Tatrách priniesla 120 cm nového prachového snehu, ktorý je rozložený prakticky vo všetkých expozíciách, často s veľmi slabým podkladom. Pohyb v týchto pohoriach je mimoriadne obtiažny aj na lyžiach či snežniciach, bez nich je prakticky nemožný. Na hrebeňoch hôr najvyšších polôh sa vytvárajú snehové preveje, ktoré zhoršujú orientáciu a bezpečný pohyb v teréne. Výška snehu dosahuje v stredných polohách (do 1500 m) do 100 cm, vo vysokých polohách Tatier dosahuje 120 - 220 cm.

V okolí Spišskej Novej Vsi a Sečoviec sa tvoria snehové jazyky

Všetky cesty v Košickom kraji sú aktuálne zjazdné. Dvíhajúci sa vietor spôsobuje vznik snehových jazykov v oblastiach Spišská Nová Ves a Sečovce. Ako povedala riaditeľka Správy ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) Zuzana Fejesová, v teréne je aktuálne 38 sypačov, desať traktorov a vo výkone služby je aj 15 nakladačov.

"Miestami evidujeme začínajúce sneženie, ale komplikácie môže spôsobovať skôr vietor. Tak je to od rána aj v úseku Spišský Štvrtok – Hrabušice, či už tradične v okresoch Michalovce a Trebišov, kde sú na odpratávanie a zhrňovanie snehu z krajníc vyslané traktory. Ide o preventívny zásah – rozširovanie vozoviek, ak by opäť nasnežilo. Včera sa robilo to, čo bolo nevyhnutné, teda udržiavať cesty prejazdné," povedala.

Zdroj: Jan Zemiar

SC KSK na svojej webovej stránke informuje, že na ceste III. triedy Spišský Štvrtok - Hrabušice sa z dôvodu silného nárazového vetra vytvárajú snehové jazyky priečne cez vozovku v úseku dlhom približne 200 metrov. "Po prepluhovaní je vozovka zjazdná, na krajnici sa nachádza vrstva snehu do 15 centimetrov," uvádza s tým, že v úseku Nový Ruskov časť Veľký Ruskov – Sečovce sú snehové jazyky a záveje na viacerých miestach, a to v úseku dlhom približne 500 metrov.

Najchladnejšie ráno zaznamenali na juhu stredného Slovenska

Najchladnejšie ráno zaznamenali meteorológovia v nedeľu na juhu stredného Slovenska. Ojedinele tu namerali okolo -15 stupňov Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. V tejto časti Slovenska bola počas väčšiny noci zmenšená oblačnosť. "Táto časť Slovenska je špecifická aj tým, že studený vzduch tu prúdi z vyššie položených horských oblastí, dolín a kotlín, ktoré ležia severne," vysvetľuje SHMÚ.

Je to tiež časť územia, ktorá je podľa meteorológov výrazne podceňovaná aj v predpovedných modeloch, a to nielen pri predpovedi minimálnej, ale aj maximálnej dennej teploty vzduchu. "Za určitej situácie (hlavne pri severnom prúdení, ak je tu zmenšená oblačnosť) je tu maximum často výrazne vyššie a minimum výrazne nižšie ako vo výstupoch numerických modelov," spresnil SHMÚ.