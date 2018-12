Slováci sa pripravujú na oslavy nového roka: Záchranári varujú pred zvýšeným rizikom

BRATISLAVA - Počas silvestrovských osláv evidujú zdravotnícki záchranári zvýšený počet zásahov. Medzi najčastejšie problémy patria rôzne úrazy, a to najmä hlavy, ale aj žalúdočné problémy a popáleniny, ktoré súvisia s používaním zábavnej pyrotechniky. Záchranári ponúkajú niekoľko rád o dodržiavaní bezpečnosti a poskytovaní pomoci.

V prípade, že dôjde k vzniku požiaru, je dôležité dostať zraneného do bezpečia. „Ak horia šaty postihnutého, uložte ho na zem a oheň uhaste nehorľavým materiálom. Odev, ktorý je prilepený na pokožke, nikdy neodstraňujte. Popálené miesto podržte pod tečúcou studenou vodou aspoň 10 až 20 minút. Priložte sterilný obväz a prikryte čistou tkaninou. Na popáleniny nedávajte žiadne krémy, maslo, vajíčka ani horčicu,“ vysvetlil hlavný inštruktor Falck Akademy Miroslav Nagy. Ak si to zdravotný stav zraneného vyžaduje, je potrebné privolať pomoc, alebo zabezpečiť transport do nemocnice.

Hoci sa silvestrovská pyrotechnika nazýva aj zábavnou, treba pri nej podľa Nagya dbať na potrebu rozvážnej manipulácie. "Na každej pyrotechnike by mala byť uvedená informácia, o aký druh pyrotechniky ide, aká je jej bezpečnostná zóna, teda vzdialenosť medzi odpaliskom a divákmi," tvrdí.

Zdroj: gettyimages.com

Rozdelené na kategórie

Ozrejmil, že pyrotechnika sa delí do štyroch základných kategórií podľa stupňa nebezpečenstva a podľa vekového obmedzenia. Do kategórie F1 sa podľa neho radia výrobky predstavujúce nízke nebezpečenstvo a majú zanedbateľnú hladinu hluku. Doplnil, že môžu byť určené aj pre osoby mladšie ako 15 rokov, používať by ich ale mali pod dozorom rodičov.

Nízke nebezpečenstvo predstavuje podľa Nagya aj pyrotechnika z kategórie F2, pričom ju možno predávať len osobám nad 18 rokov a používať sa smie v obmedzených priestoroch. Stredne veľké riziko však predstavuje kategória F3. Výrobky z nej možno používať len vo veľkých priestranstvách, hladina hluku je škodlivá pre zdravie, tvrdí. F4 ako posledná kategória zahŕňa pyrotechniku predstavujúcu vysoké nebezpečenstvo a môžu ju obsluhovať len osoby s odbornou spôsobilosťou, upozornil. Hluk, ktorý spôsobia, môže byť podľa neho škodlivý pre ľudské zdravie.

„V žiadnom prípade sa neodporúča používať zábavnú pyrotechniku na balkónoch a v obmedzených priestoroch, z ktorých nie je možné sa bezpečne vzdialiť. Pri používaní pyrotechniky z balkóna, najmä na sídliskách, hrozí nebezpečenstvo odstrelu horiacich častí na susedný balkón a vznik požiaru,“ varoval operačno–technický riaditeľ Falck Fire Services Milan Ivanič. Zdôraznil potrebu dodržiavať stanovené vzdialenosti a pridŕžať sa návodu na používanie. Samostatnú kategóriu tvoria doma vyrobené kusy pyrotechniky, pri ich používaní obzvlášť hrozí riziko úrazu či požiaru.