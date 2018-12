Košickí študenti gymnázia vyšli do ulíc! Protestovali proti rušeniu tried

KOŠICE – S veľkou nevôľou vo verejnosti sa stretlo rozhodnutie Košického samosprávneho kraja na čele s predsedom Rastislavom Trnkom o rušení niektorých tried na obľúbenom španielskom Gymnáziu Park mládeže.

Študenti z tohto Gymnázia zorganizovali protestný pochod, ktorý sa uskutočnil v stredu 12. decembra popoludní od ich školy až k budove Košického samosprávneho kraja (KSK). K pochodu sa pridali aj študenti z Gymnázia L. Novomeského. V španielskom gymnáziu majú zrušiť jednu prvácku triedu, čiže by im ostali dve a na Gymnáziu L. Novomeského by podľa nového nariadenia neotvorili žiadnu prvácku triedu v budúcom školskom roku. Spolu so študentmi protestovali aj pedagógovia a rodičia.

Pred úrad prišlo asi 500 protestujúcich ľudí a predseda KSK R. Trnka vyšiel pred úrad a pozval ich na rokovanie. Nakoniec sa dohodli, že sa stretnú v štvrtok a prediskutujú sporné rozhodnutie. Zároveň pracovníci KSK ponúkli protestujúcim teplý čaj a koláčiky. „Koláčikmi si nás nekúpite,“ šumelo v dave. Zriaďovateľom oboch škôl je Okresný úrad Košice. Na ministerstvo školstva už poslal žiadosť o preskúmanie určenia počtu žiakov, ktoré o tom musí rozhodnúť do konca januára.

Zdroj: Miroslav Vacula

Rozhodnutie kraja považuje Alena Bobáková, riaditeľka Gymnázia Park mládeže, za možnú postupnú likvidáciu odboru s 27-ročnou tradíciou. „Dlhodobo je veľký záujem o štúdium na našej škole. Pre školský rok 2018/2019 bol počet záujemcov o štúdium druhý najväčší v rámci gymnázií na Slovensku. Už teraz má o 4-ročné štúdium, ktoré sa má zrušiť, záujem 160 žiakov. Neakceptujeme písomné vyjadrenie kraja, ktoré zverejnilo, že kritériom bola kvalita vzdelávania a záujem o štúdium,“ uviedla Bobáková a tvrdí, že až do piatka 9. novembra mali prísľub kraja na prijatie šesťdesiat žiakov, v pondelok 12. októbra to už bolo nula.

Zároveň je už spustená aj elektronická petícia proti rušeniu tried, ktorú podpísalo vyše 1800 ľudí. Protestovať pred úrad KSK sa chystá aj Obchodná akadémia Polárna, ktorá podľa nového nariadenia nemá otvoriť ani jednu prvácku triedu.