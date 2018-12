Protest v Bratislave: Výzva k neúčasti Slovenska na konferencii v Marrákeši

Zároveň požiadali ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD), aby odišiel do "politického dôchodku". Protest zvolal poslanec Národnej rady SR Peter Marček (nezaradený) a občianske združenie Pán Občan.

Podľa prítomných počas šéfovania slovenskej diplomacii Lajčák nepreukázal občianske vlastenectvo. "Napriek tomu, že NR SR rozhodla, že by nemal nikto podpísať zmluvu v Marrákeši, tak chceme upozorniť, že hoci pán Lajčák podáva demisiu, ešte ju nemusí pán premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) prijať. Môže ho presvedčiť, aby zostal. Takisto ešte nevieme, čo urobí pán prezident Andrej Kiska v utorok (4.12.). My chceme iba jednu vec, a to, aby si uvedomili, že do Marrákešu nesmie nikto cestovať. Všetky reči okolo toho, že to nebude nič, že tam len povieme svoje pripomienky, tak to nie je pravda," uviedol Marček.

Lajčák oznámil vo štvrtok (29. 11.) večer, že podáva demisiu. Rozhodol sa tak po prijatí parlamentného uznesenia o Globálnom pakte OSN o migrácii. Vláda SR má podľa neho k paktu zaujať nesúhlasné stanovisko. Má tiež vykonať príslušné opatrenia spojené so stiahnutím SR z procesu prijímania dokumentu na stretnutí vlád a vysokých predstaviteľov, ktoré sa má uskutočniť v Maroku 10. a 11. decembra. Uznesenie z dielne SNS a Smeru-SD poslanci vo štvrtok schválili 90 hlasmi.

Prezident SR Andrej Kiska sa s ministrom zahraničných vecí stretne v utorok (4. 12.). Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) využije najbližšie dni na presvedčenie Lajčáka, aby ešte prehodnotil svoj krok a zotrval vo funkcii šéfa slovenskej diplomacie. Stretnúť sa s ním má v pondelok (3.12.).​