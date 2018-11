FOTO Na ťažobnú vežu v Novákoch vyliezlo 12 aktivistov Greenpeace: Akčný protest, zasahovala polícia

Dvanásť aktivistov Greenpeace Slovensko bolo v stredu vidieť z diaľky. Pozornosť na seba upriamili tým, že vyliezli na ťažobnú vežu v Novákoch, kde vyvesili približne 15-metrov dlhý transparent s nápisom "skončite dobu uhoľnú".

Zdroj: Facebook/Greenpeace Slovensko: Tomáš Halász

Ako uviedla Júlia Sokolovičová z organizácie, ich cieľom nebolo ničiť cudzí majetok ani blokovať prevádzku. Slovenskej vláde však týmto skutkom chceli dokázať, že je čas na útlm uhlia.

"Pokračujúcu ťažbu a spaľovanie nedávno odobrila oficiálne návrhom slovenská vláda pod vedením ministerstva hospodárstva a v spolupráci s firmou HBP. Podľa Greenpeace skončiť dobu uhoľnú znamená nechať uhlie v zemi a skončiť jeho spaľovanie," vyhlásila Sokolovičová s tým, že nadišiel čas, aby vláda SR prestala riešiť rozpočet jednej firmy a zamerala sa na také riešenie a taký koniec uhlia na Slovensku, ktorý šetrí ľudské zdravie a životné prostredie, pretože Slovensko má na viac.

Po tom, ako na vežu vyliezla skupina ľudí, sa v areáli postupne objavili všetky záchranné zložky. Polícia, záchranári aj hasiči. Nikomu sa nič nestalo, aktivisti však napokon skončili v rukách polície.

Zdroj: Tip čitateľa

Minister hospodárstva Peter Žiga už avizoval, že všeobecný hospodársky záujem, ktorý momentálne platí do roku 2030 a v zmysle ktorého štát dotuje výrobu elektriny z hnedého uhlia, by sa mal skrátiť do roku 2023. "Domnievame sa, že je to aj dátum, ku ktorému by sa dal urobiť celý útlm energetického uhlia na Slovensku. Jednoducho preto, že elektrina a teplo z uhlia majú na Slovensku úplne najmenší podiel na energetickom mixe zo všetkých zemí strednej Európy," ozrejmila Sokolovičová.

Aj HBP upozorňujú, že cena elektriny z obnoviteľných zdrojov má byť drahšia ako tá z uhlia. "Je ťažké porovnávať ceny elektriny z obnoviteľných zdrojov a uhlia, pretože na Slovensku predsa neexistujú trhové podmienky. Elektrina z uhlia sa riadi VHZ, ktorý prikazuje elektrinu vyrábať v konkrétnom objeme za konkrétnu cenu," tvrdí Sokolovičová. Materiál týkajúci sa problematiky transformácie hornej Nitry, ktorý minulý týždeň predložil do medzirezortného pripomienkovacieho konania Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, podľa nej vypracoval úrad zrejme v spolupráci s HBP.

"Je to materiál, ktorý obsahuje harmonogram zatvárania baní s tým však, že uhlie sa má vyťažiť všetko, ale rýchlejšie. A to len o tri roky rýchlejšie, než bol pôvodný plán ťažby. Nerieši to všetko hnedé uhlie na Slovensku, len bane, ktoré sú otvorené v regióne hornej Nitry. Dokument nespomína otázku 12. ťažobného poľa a taktiež sa netýka bane Čáry, ktorá má byť ďalej otvorená. Slovensko by ušetrilo najviac, ak by prešlo na ukončenie ťažby a spaľovania uhlia a nahradilo ho obnoviteľnými zdrojmi. Čím rýchlejšie, tým lacnejšie to vyjde," dodala.

Havarijný stav

Konanie aktivistov si podľa HBP vynútilo okamžité odstavenie ťažného zariadenia, zastavenie ťažby uhlia a nepretržitej banskej prevádzky. "V dôsledku toho je bezprostredne ohrozená bezpečnosť a životy 342 baníkov, ktorí sa momentálne nachádzajú v podzemí, a bezpečnosť banskej prevádzky. Ide o havarijný stav, keďže funkčnosť skipového zariadenia je znemožnená z dôvodu výskytu cudzích osôb," informovala ďalej v stanovisku tlačová hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková.

Aktivisti prišli na miesto v skorých ranných hodinách. Zdroj: Reprofoto/Facebook:Greenpeace Slovensko

Zastavenie prevádzky podľa nej ohrozuje pracoviská v bani, nepriaznivo vplýva na klimatické podmienky, tlakové pomery zhoršujú stabilitu pracovísk, zvyšuje sa nebezpečenstvo vzniku požiaru a pre spoločnosť to znamená aj značné hospodárske škody. "Súčasťou ťažnej veže je dopravné zariadenie, ktoré pracuje v automatickom režime a slúži na odťažbu uhlia z podzemia. Tým, že členovia Greenpeace bez ohlásenia vystúpili na ťažné zariadenie, nezodpovedne ohrozili nielen seba, ale aj baníkov, ktorí s ich hnutím a názormi nemajú nič spoločné," vyhlásila ďalej Siváková.

Zároveň potvrdila, že do bane Nováky pre mimoriadnu udalosť povolali pohotovostné čaty banských záchranárov z Hlavnej banskej záchrannej stanice v Prievidzi, čím mal podľa nej Greenpeace vystaviť zvýšenému ohrozeniu bezpečnosti aj ostatné prevádzky podzemných stavieb, razenia tunelov a banských prevádzok na Slovensku, pre ktoré HBZS Prievidza zabezpečuje nepretržitú stálu pohotovostnú službu.

Podávajú trestné oznámenie

Aktuálne vzniknutú situáciu spoločnosť rieši v súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní. HBP podávajú trestné oznámenie na Greenpeace z dôvodu spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia, poškodenia a ohrozenia prevádzky banskej spoločnosti, trestného činu ublíženia na zdraví vo fáze pokusu a trestného činu neoprávneného vniknutia do areálu ťažobnej spoločnosti.

Zdroj: Reprofoto/Facebook:Greenpeace Slovensko

"Túto aktivitu organizácie Greenpeace považujeme za pokračovanie účelových útokov voči našej spoločnosti, vychádzajúcich z neznalosti odbornej problematiky, neobjektívnych, neaktuálnych a zavádzajúcich informácií o poškodzovaní životného prostredia, ovzdušia a vôd na hornej Nitre," dodala Siváková.

Podľa slov trenčianskej policajnej hovorkyne Eleny Antalovej sa polícia v Prievidzi danou vecou zaoberá. "Vo veci vykonávame vyšetrovanie, vzhľadom na dôkaznú situáciu poskytneme informácie neskôr," dodala.