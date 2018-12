Najväčšie pikošky z charity za rok 2018: Piata vám zlomí srdce, ktoré jedenásta zasa zocelí

1. Dôchodca (90) do Dobrého anjela zavolá každý december už 11 rokov a poprosí o 12 vypísaných poštových poukážok. Potom každý mesiac neziskovej organizácii v Poprade cez jednu prispeje.

2. Každý mesiac v tomto roku prispieval symbolickou čiastkou i väzeň. Učinil tak so sprievodným listom, že chce zmeniť svoj život.

3. Pracovníci Dobrého anjela sú zvyknutí, že občas prídu peniaze v obálke, ktoré vložia do banky a zaevidujú. No jedného dňa prišla dvojeurovka nalepená priesvitnou lepiacou páskou na pohľadnici.

4. Dvaja podvodníci v online súťaži získali víťazstvo použitím generátora "lajkov". Organizátor na to prišiel, pozval ich na oceňovanie, ale tam im povedal, že vie o podvode a že výhru venuje do Dobrého anjela.

Zdroj: FB/Dobrý anjel

5. Prispeli aj rodinní príslušníci z pohrebu otca, ktorý sa vozil ako chorý v sanitke a stretával sa v nej s dievčatkom, ktoré malo rakovinu. Otec potom poprosil rodinu, aby až umrie, nemal na hrobe kvety, ale aby sa prispelo chorému dieťaťu na dôstojné cestovanie za liečbou.

6. Manažér Heinekenu si plní sen a vo voľnom čase šoféruje električku a plat dáva do Dobrého anjela.

7. Od jedného darcu prichádzalo každý deň euro. V nadácii neskôr zistili, že to bol darcom nesprávne zadaný trvalý príkaz. Namiesto mesačného zadal denný.

8. Jeden developer pozval hostí na oslavu a poprosil, aby mu nenosili dary, ale prispeli do Dobrého anjela, vtedy do nadácie prišlo 15-tisíc eur. „Takú vysokú sumu sme mali len raz, ale my si vždy vážime každé euro,“ píše organizácia na svojej stránke.

9. Nedávno bola darovaná aj časť dedičstva jednej ženy, a to cenné papiere, podiely a tisícky eur. Zaujímavé je, že sa tak stalo aj napriek tomu, že v rodine mohol dediť syn zosnulej.

10. Pri kolízii rodiny na bicykloch s autom na poľnej ceste sa vodič správal agresívne. Cyklista sa nedal. Po vyriešení sporu sa ospravedlňovala firma, ktorej služobné auto použil ich zamestnanec. Cyklista povedal, že ako ospravedlnenie prijme, ak prispejú do Dobrého anjela.

11. „Ozval sa nám človek, ktorý je pravidelným prispievateľom už 10 rokov a opýtal sa, či by bolo možné zrealizovať jeho nápad: peniaze namiesto oslavy svojej päťdesiatky chce venovať rodinám v Dobrom anjelovi. Od nás by potreboval pre svojich priateľov prihlasovacie údaje do anjelského konta zriadeného pre tento účel. Aby videli, že tie peniaze k nám naozaj prišli a komu pomohli,“ prezradila nadácia.