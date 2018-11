Pre Ukrajincov terorista, pre Rusov hrdina: Slovenský zločinec Mário bojoval v Donbase, obvinili ho

obvinený Mário Reitman

Zdroj: Facebook

BRATISLAVA - Polícia obvinila Slováka za účasť na bojovej činnosti v radoch proruských separatistov v meste Donbas na východnej Ukrajine. V prípade dokázania viny mu hrozí trest vo výške 2 až 8 rokov za mrežami. Je to prvé obvinenie tohoto druhu trestného činu na Slovensku. My sme sa pozreli na to, kto Marián Reitman v skutočnosti je.