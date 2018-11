PRÁVE TERAZ Na východe sa vykoľajil vlak

NIŽNÁ HUTKA – Nákladný vlak sa v piatok vykoľajil na širokorozchodnej trati pri obci Nižná Hutka v okrese Košice-okolie. Potvrdila to hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Martina Pavliková.

K nehode došlo pred 6.00 h, po náraze do stĺpu trakčného vedenia sa zranil rušňovodič, ktorý bol zakliesnený, vyslobodzovali ho hasiči. "Z pohľadu ŽSR bola vážne poškodená infraštruktúra, odhaduje sa, že najmenej 24 hodín nebude tento úsek prejazdný," uviedla Pavliková. Na osobnú vlakovú dopravu nehoda podľa Pavlikovej nemá vplyv.

Zdroj: Facebook.com/Rádio Košice

Nehoda vlaku Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) sa stala na výhybni Hornád o 5.43 h. Podľa predbežných informácií došlo k prejdeniu odchodového návestidla v polohe stoj. V tom čase bol na trati v blízkosti aj ďalší nákladný vlak. "Vykoľajilo sa hnacie koľajové vozidlo a tri vozne. Rušeň narazil do trolejového vedenia, čím bola prerušená dodávka elektrickej energie. Prázdna vlaková súprava išla z Hanisky do Maťoviec," uviedla za ZSSK Cargo Silvia Kuncová. Zraneného rušňovodiča po zásahu hasičov previezli do nemocnice.