Aj v Trebišove môže byť lepšie

Riaditeľka Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína chce v prvom rade po dvoch volebných obdobiach plných sporov spojiť občanov mesta. „Ostatných osem rokov bolo veľmi zlých vo vzťahoch, narušili sa vzťahy občanov, narušila sa komunikácia, takže hlavnou výzvou je - poďme sa spojiť pre lepší Trebišov," hovorí Kereštanová o dôvodoch svojej kandidatúry. Ako nezávislá kandidátka na primátora nechce hovoriť o svojich či iných poslancoch. „Nemám svojich a nie svojich kandidátov. Primátor musí poslancov spájať, motivovať a konať tak, aby pracovali pre občanov mesta. V komunálnej politike by nemala existovať koalícia a opozícia. To tu bolo doteraz a nefungovalo to. Spoločným cieľom všetkých, ktorí po voľbách budú mať v rukách osud mesta, musí byť jeho rozvoj,“ myslí si Kereštanová.

O spájaní pre spoločný cieľ vie svoje. Počas troch rokov vo funkcii riaditeľky trebišovského múzea sa do rekonštrukcie dvoch objektov investovalo 5 miliónov EUR. „V Trebišove sa za obdobie mnohých rokov takáto vysoká investícia nerealizovala. Je to dôkaz toho, že Trebišovčania nie sú ľahostajní kompetentným. Chce to len jedno. Prácu a symbiózu ľudí, kolektívu, dobré vzťahy, kontakty. Som presvedčená, že ak to funguje v malom, bude to fungovať aj vo veľkom a ak prekonáme vzťahové problémy v rámci mesta, tak Trebišov prácou konečne posunieme do tretieho tisícročia,“ myslí si Kereštanová, za ktorej pôsobenia v múzeu vznikla v chátrajúcom objekte s narušenou statikou unikátna expozícia poľovníctva a ochrany zveri, mimochodom tretia najväčšia v Európe a pôvodnou históriou začal dýchať aj trebišovský kaštieľ, ktorý sa zároveň stal akousi vstupnou bránou na Tokajskú vínnu cestu.

„Trebišov potrebuje zmenu. Zmenu zásadnú. Prečo by to nemala byť zmena aj v tom, že bude mať primátorku, nie primátora?“ pýta sa úspešná riaditeľka múzea Kereštanová, ktorá má so samosprávou bohaté skúsenosti aj ako dlhoročná poslankyňa Mestského zastupiteľstva. „Primátor aj poslanci musia počúvať, čo občanov trápi. Nie je toho málo. Okrem negatívneho obrazu mesta v médiách sú tu aj každodenné starosti a veci spojené s fungovaním mesta. Určite musíme vyriešiť otázku bytov pre mladé rodiny, rovnako nesmieme zatvárať oči pred problémom prostitúcie a prostredníctvom osadenia kamier s HD rozlíšením na inkriminovaných miestach a možno aj live vysielaním na webstránkach preventívne vypudiť tento problém z ulíc mesta.

Potrebujeme nové moderné LED verejné osvetlenie, detské ihriská, zmodernizované parky či cyklotrasy. Občania mesta musia mať pocit, že samospráva stojí o ich názor a preto je nevyhnutná lepšia a rýchlejšia komunikácia s občanmi zo strany mesta. Takisto Trebišovčania, ktorí si svoje povinnosti voči mestu plnia, musia vedieť, že je to pre nich dobré. Napríklad prostredníctvom „karty občana mesta“, ktorá im prinesie výhody na kúpalisku, mestských športoviskách či akciách organizovaných mestom. Možností je veľa a rada o zlepšeniach budem hovoriť s každým Trebišovčanom. Tak aby som naplnila základnú myšlienku toho, pre čo kandidujem: LEPŠIE V TREBIŠOVE,“ dodáva kandidátka na primátorku Trebišova, o ktorej programe sa Trebišovčania dozvedia na jej facebookovom profile Lepšie v Trebišove - Beáta Kereštanová.