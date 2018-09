Bilancia, ktorá nepoteší: Počet dopravných nehôd zapríčinených alkoholom narastá

BRATISLAVA - K najväčšiemu množstvu dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu dochádza počas víkendov. Mladí vodiči vo veku od 18 do 29 rokov spôsobili za posledné štyri roky 38 percent všetkých dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu, informoval vo štvrtok riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Ľuboš Rumanovský.

„Za posledné tri roky (2015 - 2017) sledujeme na slovenských cestách nárast viacerých ukazovateľov. Narastá počet evidovaných vozidiel (asi 100.000 ročne), ako aj počet evidovaných vodičov (asi 50.000 ročne),“ uviedol Rumanovský. Aj to má podľa neho vplyv na narastajúci počet nehôd zavinených vodičmi motorových vozidiel.

Polícia upozorňuje, že narastá počet nehôd spôsobených jazdou pod vplyvom alkoholu. Ten má na vodiča výrazný vplyv, vysvetlil riaditeľ oddelenia bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) ministerstva dopravy Milan Troška. „Spôsobuje impulzívnejšie a riskantnejšie správanie, obzvlášť u mladých vodičov, a stratu sebakontroly. Mnoho vodičov sa následne mylne domnieva, že jazdí bezpečne. Alkohol zhoršuje reakčný čas vodiča, jeho koordináciu a motoriku,“ doplnil.

V priemere 42 percent nehôd pod vplyvom alkoholu sa udeje v sobotu a nedeľu. Podľa štatistík spôsobia 38 percent zo všetkých nehôd pod vplyvom mladí vodiči vo veku od 18 do 29 rokov. V priemere 59 percent zo všetkých nehôd spôsobených mladými vodičmi pod vplyvom alkoholu sa udeje v nočných hodinách, a to od polnoci do 8.00 h. Zo štatistík vyplýva, že počas veľkonočných sviatkov je podiel nehôd spôsobených pod vplyvom alkoholu na celkovom počte nehôd vyšší (23 percent) ako počas celej letnej sezóny (14 percent). Polícia preto zvýšila počas tohtoročných veľkonočných sviatkov a letných festivalov intenzitu preventívnych aktivít.

Policajné hliadky skontrolovali počas veľkonočných sviatkov 1854 vodičov. U ôsmich z nich zistili pozitívny výsledok alkoholu v dychu. Počas leta sa polícia zamerala na sedem najväčších hudobných festivalov na Slovensku a zvýšila hliadky v ich okolí. Zo 613 prevažne mladých skontrolovaných vodičov namerali alkohol v dychu u 17 z nich.

„Môžeme konštatovať, že sa to pozitívne odrazilo aj na výsledkoch preventívnych kontrol a nehodovosti pod vplyvom alkoholu: v porovnaní s minulým rokom počet dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu klesol počas veľkonočných sviatkov viac ako o štvrtinu (o 28 percent). V sledovaných festivalových regiónoch počet dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu poklesol až o dve tretiny (64 percent)," povedala riaditeľka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu Jana Shepperd. Združenie spolupracuje s BECEP na preventívnych akciách s dopravnými policajtmi.