Meteorológovia upozorňujú: Posledné hodiny leta! Prichádza ochladenie a prvý sneh v Tatrách

Týždeň sa presunul do svojej druhej polovice a letným dňom pomaly odsýpa. Zatiaľ čo v piatok bude až 30 stupňov, v sobotu bude len 12 až 18. „Už v sobotu od severozápadu do našej oblasti postúpi studený front spojený s rozsiahlou a hlbokou tlakovou nížou so stredom nad Nórskym morom. Rozvlnená výšková frontálna zóna sa bude približne v našich zemepisných šírkach udržiavať zrejme aj v ďalších dňoch, a to bude znamenať častejší prechod frontálnych rozhraní a striedanie rôznych typov počasia v krátkom čase,“ avizoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom facebookovom účte.

Ústav pripomenul, že doterajšie septembrové počasie sa, podobne ako dlhé obdobie pred ním, nieslo v znamení veľmi teplého a ustáleného počasia, v ktorom takmer úplne absentovali výraznejšie výkyvy.

Astronomická jeseň začne podľa meteorológov až jesennou rovnodennosťou, ktorá v tomto roku vychádza na 23. septembra. Meteorologická jeseň sa oficiálne začala už 1. septembra.

„V roku 2018 počasie vôbec nerešpektovalo meteorológmi a klimatológmi dohodnutý začiatok jesene (1. september), pričom vyslovene letné počasie máme na Slovensku ešte aj v týchto dňoch. Leto nám vydrží ešte dva dni, ale už v priebehu víkendu si pre nás počasie pripravilo výraznú zmenu v počasí,“ avizuje ústav.

Vo štvrtok by malo prevládať teplé počasie bez zrážok

Ráno a predpoludním sa môže ojedinele vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň by malo byť teplo, a to 23 až 28 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Meteorológovia nepredpovedali žiadne zrážky.

V piatok sa letné počasie skončí

Zrána sa ojedinele môže vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Inak bude veľmi teplo. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, v horských dolinách a kotlinách miestami 10 až 5 stupňov. Najvyššia denná teplota 25 až 30, na Orave a pod Tatrami okolo 23 stupňov. Fúkať by mal slabý premenlivý, cez deň prevažne južný vietor (5 až 25 kilometrov za hodinu).

V sobotu bude chladno a na hrebeňoch Vysokých Tatier môže snežiť

V noci sa ojedinele, cez deň od západu postupne na mnohých miestach môže vyskytnúť dážď, prehánky a ojedinele búrky. Cez deň na hrebeňoch Vysokých Tatier hrozí sneženie. Zrážky by však k večeru mali ustávať. Meteorológovia predpovedali výrazné ochladenie. Najnižšia nočná teplota 16 až 11, v horských dolinách a kotlinách miestami okolo 9 stupňov. Najvyššia denná teplota 13 až 18, na juhu miestami 18 až 23 stupňov Celzia. Fúkať by mal slabý, cez deň prevažne severozápadný vietor (10 až 30 kilometrov za hodinu), ojedinele v nárazoch okolo 50 kilometrov za hodinu.

V nedeľu by malo byť veľmi chladno

Mala by byť premenlivá, cez deň na severe a východe Slovenska až veľká oblačnosť. V noci sa ojedinele, cez deň miestami, môže vyskytnúť dážď alebo prehánky. Od cca 1800 metrov môže snežiť. Inak bude chladno. Najnižšia nočná teplota 9 až 3 stupne. Najvyššia denná teplota 15 až 20, na severe miestami okolo 13 stupňov Celzia.

