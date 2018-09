Deťmi zbožňovaní Paci Pac boli online! Pýtajte sa (nielen) na ich jesenné turné

Online rozhovor

10:01 - otázka od: Dr. RUSINKOVA Neprídeme do SK? Niekedy určite áno. A veľmi radi.

10:03 - otázka od: lenka Ahojte, ktorú pesničku spievate najradšej? Ja ako Paci určite najradšej spievam pesničku Pes a mačka a opica. Pac najradšej kričí do pesničky o počítaní.

10:07 - otázka od: Tamara Kde nachádzate inšpiráciu? Ja Paci nachádzam inšpiráciu u mojich malých krstniatkach a vo všetkých deťoch, ktoré chodia na naše koncerty a úprimne nás svojimi názormi posúvajú ďalej. Pac má samozrejme inšpiráciu vo svojich dvoch deťoch.

10:07 - otázka od: Sandra Ste úžasní, moje deti vás zbožňujú! :))) Ďakujeme krásne=-)))

10:09 - otázka od: Martin Je možné si Vás objednať aj ako súkromné vystúpenie? Napr na rodinnú oslavu? Ďakujem. Ano samozrejme=-)) V prípade záujmu píšte na booking.pacipac@gmail.com

10:11 - otázka od: Beata Pripravujete nejake specialne vystupenie aj na Mikulasa? Ak ano, kde vas mozeme aj s detmi vidiet? V období okolo Mikuláša budeme mať veľa vystúpení. Všetko podrobnejšie sa dozviete na našej FB stránke a na našom Instagrame=-))

10:13 - otázka od: palo DObry den, planujete aj nieco na vianoce? budu nejake specialne skladby? DIK Dobrý deň. Niečo plánujeme, ale viac prezradiť nemôžeme. Nechajte sa prekvapiť a sledujte našu FB stránku, Youtube kanál a Instragram. Včas sa tam všetko dozviete.

10:14 - otázka od: Jana M. Dobry den! Sta uzasni a nase dve deti vas milujuuuuuu. Slon nam hra v obyvacke denne :) mate aj vy deti? Janka Dobrý deň. Veľmi sa tešíme, že ste si obľúbili slona. Pac má dve deti a ja Paci zatiaľ ešte žiadne.

10:17 - otázka od: Emil Neplánujete organizovať aj nejaké denné detské tábory? Kde by mohli byť deti s vami celé dni a pomocou pesničiek by ste ich vedeli aj vzdelávať? Ďakujem, Emil. Dobrý deň Emil, rozmýšľali sme nad tým a v budúcnosti, keď na to bude čas, určite by sme sa chceli do toho pustiť.

10:19 - otázka od: asterka Zdravim, chcela by som sa opytat ci robite aj sukromne oslavy, chceli by sme si vas najat na oslavu nasho Peterka. Dakujem pekne Dobrý deň. Ano, určite radi prídeme. Ozvite sa na mail booking.pacipac@gmail.com

10:19 - otázka od: miramf Dobry den, budu sa dat zakupit aj vase produkty na jesennej tour? Dobrý deň. Ano budete si môcť zakúpiť naše CD, DVD a tričká.

10:22 - otázka od: Zuzka Ahojte, neplánujete zimnú kolekciu oblečenia? :) Nejaké čapičky, šáliky? Moje deti by sa tomu veľmi potešili. :) Ďakujem. :))) Dobrý deň, to je veľmi dobrý nápad. Určite plánujeme pre začiatok vyrobiť aspoň zimné čiapky.

10:24 - otázka od: Jana Ahojte, chcem sa spytat, ci pridete niekedy teraz koncertovat aj na vychod? dakujem Dobrý deň. Najbližšie budeme na východe v rámci nášho turné a to v Košiciach 21.10. Tešíme sa na vás.

10:26 - otázka od: Marek Dobrý deň, chystáte aj nejaké nové dvd? Dobrý deň. Ano, celé leto sme na ňom pracovali a začiatkom novembra by malo vyjsť. Bude to DVD k nášmu poslenému CD PaciPac deťom.

10:28 - otázka od: Andrea Dobry den, rada by som sa opytala, ci robievate aj sutaze o vstupenky na vase vystupenia? ano, samozrejme robime aj sutaze o vstupenky , najviac na nasom facebooku alebo instagrame. Sledujte nas tam a mozno sa vam podari vyhrat aj vstupenky.

10:29 - otázka od: jose Adka, vy ste tak mila tvaricka! Mate priatela?:) Nie, nemam, ak o nejakom viete a bude sa volat Filip tak sem s nim :)

10:30 - otázka od: Kvetka Caute, kde sa daju kupit listky na vase koncerty? Listky na nase vystupenia kupite online cez predpredaj.sk alebo v pokladniach kulturnych domov.

10:31 - otázka od: anna planujete aj nejake spolocne skladby s inymi deckymi kapelami? dakujem, anna nove zamky Uz mame, s nasimi kamaratmi Hanickou a Murkom. Pesnicka sa vola ika tika gymnastika a najdete ju na nasom youtube kanaly PACI PAC.

10:32 - otázka od: Viera Kedy budete v Leviciach ďakujem šla bi som znuckou Urcite prideme, ale pravdepodobne az na jar 2019.

10:34 - otázka od: Zdenka Nedali by sa u Paca zaplatiť hodiny hry na gitaru pre syna? :) Jej to je mile od vas. Bohuzial nie som ucitel ani by som si na to netrufal, su ovela lepsi muzikanti ako ja a ak by ste mali zaujem o taketo nieco tak odporucam Zigo Music Academy na Bieloruskej ulici vo Vrakuni.

10:35 - otázka od: Jarmila Velmi sa mi pacia vase piskacie tricka. Planujete vasu kolekciu rozsirit o dalsie produkty? Velmi by sa mi pacilo, keby su tie iste tricka k dispozicii aj ako kolekcia "mama/otec a dieta". Dakujem velmi pekne, Jarka To je vyborny napad. Dakujeme za inspiraciu. Skusime to urobit.

10:35 - otázka od: Ivana Ahojte, nemate prosim vas k dispozcii aj omalovanky? Nasa mala vas zboznuje a velmi by si priala omalovanky. Bohuzial nemame. Pokusime sa to napravit.

10:36 - otázka od: Mário Dobrý deň chcem sa spýtať kde Vás môžeme vydiet najbližšie na živo? Ďakujem V Bratislave v sobotu na dni otvorenych dveri dopravneho podniku mesta bratislavy, vozovna jurajov dvor. Budeme tam o 10:45hod.

10:38 - otázka od: petko ahojte, mate radi nejaku detsku kapelu? :) alebo sa s nimi poznate aspon? Ano mame. PAcove deti vyrastaju samozrejme aj na ich tvorbe. Osobne sa pozname so Zahrajkom, Mirkom JArosom a Smejkom a Tanculienkou a BabyBandom. S Fihou sme sa este nestretli. Len Pac bol s detmi na jej koncerte.

10:39 - otázka od: janci Dobry den, DVD sa bude dat kupit aj v Puchove? a budete tocit nove tento rok? :) Ano, budete si ho moct kupit este tento rok pred vianocami. V Puchove budeme v ramci nasho turne a vstupenky najdete na predpredaj.sk

10:40 - otázka od: Klára Nešibe vám z tých pesničiek a detí? Nie nešibe, zapnite si nas live na instagrame a uvidite ze nam naozaj nesibe :):) z toho vam nemoze sibat, sme take iste deti ako tie pre ktore hrame.

10:41 - otázka od: barca65 poslucha pacina paca? :D Ako kedy :) Vacsinou ano. Ale skor sa crta otazka ci Pac poslucha Paci :)

10:42 - otázka od: mamutik Caute! ste strasne super, moje deti vas zeru! pridete aj do handlovej? diiiik Dakujeme. Urcite ano, skusime buduci rok.

10:43 - otázka od: Laura Ahojte, velmi sa nam paci vase posledne CD, kedy mozeme ocakavat nove? dakujem Nove CD uz je pripravene, ale najskor sa musi nahrat v studiu a naspievat. A to planujeme po novom roku. Cize buduci rok mozete ocakavat nase nove CD a pravdepodobne aj DVD. Uvidime ako to stihneme.

10:44 - otázka od: Marek Čaw Paci. Si zadaná? :D Nie nie som. Stale som nezadana a cakam na svojho princa.

10:45 - otázka od: lalina Zijete len z tohoto alebo mate aj bokovky? Sme vdacny za to ze nas to momentalne oboch zivi.

10:45 - otázka od: Peter Kto je pac a kto paci Tazka otazka :) Pac je ten s dlhymi vlasmi a Paci ta bradata:)

10:47 - otázka od: Stanka Nerozmýšlali ste nad tým, že by ste išli zahrať aj deťom do nemocníc?? Určite by ich to veľmi potešilo. Ďakujem. Ano, rozmyslali, doterat sme hrali vela charitativnych akcii pre postihnute deti u nich v zariadeniach alebo domovoch a radi prideme aj do nemocnice za detmi.

10:52 - otázka od: Marta Dobry den. Pacia sa nam doma vase pesnicky, su chytlave. Novsia pesnicka cukraren smiesnosti je ale nahrana inak,ze? Tak akoby pre starsie deticky, to bol umysel? Tiez ma zaujima ci pocuvate aj konkurenciu a ci mate od nich tiez nieco oblubene? A ci Paci ma rodinku? Lebo Pac ma a ju aj ukazal v klipoch Dakujeme pekne. Ano novsia pesnicka je nahrana trosku inak, chceli sme jej dat sucasny zvuk a hlavne modernejsi a zaroven priblizit aj starsim ludom. Tak sme radi ze to tak vnimate aj vy. Konkurenciu pocuvame, hlavne Pac so svojimi detmi ale samozrejme aj PAci so svojimi krsniatkami. Paci svoju rodinku vlastnu este nema pretoze stale caka na svojho princa Filipa :) Oblubena Pacova pesnicka je dospely od mira jarosa a PAcina oblubena je papagaj od smejka a tanculienky.

10:52 - otázka od: Elena Dobrý deň, neplánujete natočiť aj celovečerný film? Nechajte sa prevapit :)

10:54 - otázka od: Diana Dobry den, neplanujete vystupenia aj v Cechach alebo aspon v Prahe? Dakujem. V oktobri ideme do Ciech a uvidime sa v Prahe, Pardubich, Brne a Mohelnicich. Vsetko za vikend 12-14 oktober. Pridite :)

10:55 - otázka od: zaraza Dobry den, ake bolo nahravanie noveho albumu? Co vas inspiruje pri textoch? Dakujem Nahravanie bolo super. ZVlastne bolo v tom ze sme sa snazili starsim pesnickam vdychnut novy zivot a snad sa nam to podarilo.

10:57 - otázka od: silvia co vsetko este planujete? mate dvd, cd, merch... aky je vas najvacsi sen, co by ste chceli dosiahnut?:) sisi Mame vela planov, tak si ich chceme postupne splnit. Najradsej by sme boli keby sme nasimi pesnickami robili radost co najviac detom , aby sa zabavali s nami na koncertoch a aby sa tesili z toho tak ako my.

10:58 - otázka od: seventy Velmi sa tesime, ze ste pridali do kapely novych ludi :) bude to zivsie a pestrejsie. Neplanujete pripravit aj detske divadielko? Dakujem! klauddia Momentalne sme pripravili pestry program na turne a ozivili ho aj zivou kapelou. Pridite sa pozriet na nas a zabavit. Divadielko nemame v plane robit. Vystupujeme ale aj v skolkach s nasim programom.

10:59 - otázka od: Jozef Ahoj Wayo, nechýba ti punk? :) Trosku aj ano, preto sa udeju veci v januari 2019 :)

11:00 - otázka od: misko ahojte, kolko zastavok ma turne prosim? dikyy 10 :) 10 miest, 10 koncertov a 10 zabavnych podvecerov.

11:01 - otázka od: adka z. ahojte, taka osobnejsia otazka, kto je sefom v kapele?:))) Vsetkemu veli Pac ale inak sme si vsetci rovni a sme velmi dobri kamarati.

11:02 - otázka od: kristinka co by ste robili, keby nemate detsku kapelu? Pac by pracoval pravdepodobne v niektorej zo slovenskych televizii tak ako predtym a Paci by pravdepodobne bola uspesna herecka :)

11:05 - otázka od: kavicka123 Ked travite tolko casu spolu, bude z vas pan a pani Paci Pac? :) to by bola romantika! Nie je vzdy pravidlo ze medzi kolegami musi vzniknut blizsi vztah ako kamaratsky. A tak je to aj s nami. Vzdy sme boli kamarati, sme kamarati a vzdy budeme LEN kamarati. Na tuto otazku odpovedame casto :) Dakujeme vsetkym za otazky, musime uz ist, bolo vas neurekom, trosku nam to trvalo tak sa ospravedlnujeme ze sme nestihli zodpovedat viac. Pekny den vsetkym a uvidime sa na turne!

11:06 - otázka od: adka ahoj pac je zadany ??si pekny muž a pritažlivý nie som ani pekny ani pritazlivy :P vdaka za kompliment :D

11:07 - otázka od: jajka Ahojte, ako sa volá vaše jesenné turné? A kde nájdem lístky prosím? Ďakujem na predpredaj.sk

11:07 - otázka od: Zuzana Ahoj, chcem sa spýtať, o koľkej budete vystupovať v sobotu na dni otvorených dverí DPB Jurajov dvor? Nikde som nenašla kedy, iba že tam budete. Chceme prísť s drobcom, tak aby sme Vás stihli. Ďakujem 10:45 nas uvidite na podiu