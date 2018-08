Horúčavy komplikujú aj turistickú sezónu: Nízka hladina Dunaja spôsobuje lodiam problémy

BRATISLAVA - Nízka hladina rieky Dunaj pre horúčavy a nedostatok zrážok spôsobuje okrem nákladných lodí problémy aj lodiam s turistami. Väčšie kabínkové lode stoja v Budapešti alebo vo Viedni a výlety do Bratislavy nahrádzajú autobusovou dopravou. Potvrdila to Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board (BTB).

Lode s hlbším ponorom majú podľa BTB zhruba od začiatku augusta vzhľadom na nízky stav vodnej hladiny Dunaja značný problém a na úseku medzi Viedňou a Budapešťou je Dunaj pre ne na viacerých úsekoch nesplavný. "Podľa našich informácii, pri výletných lodiach je rozhodnutie o splavnosti Dunaja na kapitánovi, práve na základe ponoru lode. Nevhodné úseky sú pri Hainburgu (pri ceste z Viedne do Bratislavy) a potom pod Gabčíkovom (z a do Budapešti)," uviedla BTB. Na dolnom toku Dunaja hodnotí situáciu ako veľmi zlú, lode tu už skoro vôbec neplávajú. Väčšie kabínkové lode stoja v Budapešti, alebo vo Viedni. Výlety do Bratislavy musia nahrádzať autobusovou dopravou.

"Lodné spoločnosti sa snažia nerušiť zájazdy a zabezpečovať svoj program prostredníctvom autobusov. Dochádza však k problémom vzhľadom na obmedzenú kapacitu autobusov a v prípade turistov mimo Európy aj v dodržaní pôvodného plánu a časového rozsahu viazaného na odlet do domovskej krajiny," podotkla BTB. V prípade, že lodné spoločnosti, ktoré mali kotviť v Bratislave, privezú svojich hostí autobusom do Bratislavy, vzniká ďalší problém, a to s ubytovacími a stravovacími kapacitami.

"Stane sa, že potrebujú zo dňa na deň ubytovať 180 hostí v hoteli s optimálne štyrmi až piatimi hviezdičkami, avšak kapacity sú obmedzené a hotely nemajú dostatočný počet voľných lôžok," priblížila BTB. Podobne je to aj s reštauráciami. Bratislavské cestovné kancelárie tak okrem programu pre turistov musia pružne reagovať na požiadavky ako preprava autobusmi na letiská, stravovanie či asistencia pri preprave batožiny.

Problémy s nízkou hladinou vody zasiahli aj spoločnosť Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava. "Od 15. júla nepremávajú rýchlolode typu Meteor medzi Bratislavou a Viedňou," spresnila BTB. Kabínkové lode s väčším ponorom majú problémy od začiatku augusta a na dennej báze dochádza k zmenám a stornu pristavenia lodí v Bratislave. Približný počet pasažierov na lodiach, ktoré majú zastávku v Bratislave, je pritom 600.000 počas sezóny.

Dopravný úrad v stredu (15.8.) uviedol, že na slovenskom úseku a spoločných hraničných úsekoch rieky Dunaj s Maďarskom a Rakúskom prebieha zatiaľ plavba lodí bez obmedzení. V prístavoch Bratislava a Komárno je však momentálne zvýšený počet plavidiel, ktoré čakajú na priaznivejšie plavebné podmienky na maďarskom úseku Dunaja. Nízka hladina Dunaja spôsobuje problémy najmä nákladným lodiam na viacerých úsekoch rieky, predovšetkým v Maďarsku, Srbsku a Nemecku.