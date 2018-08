Meteorológovia varujú: Hladina Dunaja bude pre horúčavy naďalej klesať

BRATISLAVA - Hladina Dunaja, ktorá je pre horúčavy a nedostatok zrážok momentálne nízka, bude mať naďalej mierne klesajúcu tendenciu. Aktuálne predpovede totiž na najbližšie dni významné zrážky, ktoré by mohli hladiny rieky zdvihnúť, neočakávajú. Povedala to hydrologička Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Eva Kopáčiková.

Aktuálne výšky hladiny Dunaja v oblasti nad Vodným dielom Gabčíkovo sú podľa Kopáčikovej nízke, no nie sú výnimočným javom. Podobné a nižšie hodnoty tu hydrológovia zaznamenávajú spravidla každý rok. Minimálny tohtoročný prietok, nameraný 13. augusta, bol na úrovni Q355. "Teda rovnaký a vyšší prietok sa tu vyskytuje v priemere 355 dní v roku. V oblasti pod vodným dielom, teda na staniciach Medveďov, Komárno a Štúrovo boli v dňoch 14. a 15. augusta podkročené aj hodnoty Q364, čo znamená, že boli nižšie ako dlhodobo najnižšie zaznamenávané," priblížila hydrologička. Ako podotkla, výška hladiny v týchto staniciach je však ovplyvňovaná manipuláciou na vodnom diele.

Malú vodnosť Dunaja eviduje SHMÚ približne od konca júla, čo podľa ústavu súvisí s vlnou horúčav a nedostatkom zrážok v tomto období. "Po zrážkach, ktoré spadli 14. a 15. augusta nad nemeckým a rakúskym povodím Dunaja, sa situácia na chvíľu stabilizovala, no podľa aktuálnych predpovedných podkladov sa do konca týždňa významné zrážky, ktoré by mohli hladiny v Dunaji zdvihnúť, neočakávajú," spresnila Kopáčiková.

Nízka hladina Dunaja spôsobuje problémy najmä nákladným lodiam na viacerých úsekoch rieky, predovšetkým v Maďarsku, Srbsku a Nemecku. Ťažkosti však majú aj lode s turistami. Väčšie kabínkové lode stoja v Budapešti alebo vo Viedni a výlety do Bratislavy nahrádzajú autobusovou dopravou, keďže podľa Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board (BTB) je Dunaj na úseku medzi rakúskou a maďarskou metropolou pre lode s hlbším ponorom na viacerých úsekoch nesplavný.

Dopravný úrad v stredu (15.8.) uviedol, že na slovenskom úseku a spoločných hraničných úsekoch rieky Dunaj s Maďarskom a Rakúskom prebieha zatiaľ plavba lodí bez obmedzení. V prístavoch Bratislava a Komárno je však momentálne zvýšený počet plavidiel, ktoré čakajú na priaznivejšie plavebné podmienky na maďarskom úseku Dunaja.