Pomsta českých policajtov: Takto zareagovali na vtípek našich s ponožkami v sandáloch

Všetko rozpútal tri dni starý status slovenskej polície na Facebooku. Polícia zadržala Čecha, ktorý mal pri sebe 125 dávok extázy, o čom informovala aj na sociálnej sieti. K fotografiám ale pridala aj obrázok človeka s ponožkami v sandáloch s dodatkom, že „jedna z fotiek je ilustračná".

Obrázok vyvolal ako pobúrenie, tak aj pobavenie. „Typický príklad šírenia nenávisti medzi ľuďmi. Môžete sa hanbiť," reagoval Ferencz. Baška to však brala inak. „Ilustračná fotka ma zabila. Kto by to bol povedal, že polícia SR bude mať naj TOP stránku na Facebooku," napísala.

Pomsta zo strany českej polície prišla dnes. Českí policajti oznámili na Facebooku, že zadržali siedmich podvodníkov. „Štyria zo zadržaných pochádzajú z krajiny, ktorá našich hokejistov v bielych ponožkách a sandáloch od roku 2012 nedokázala poraziť na MS v hokeji," napísali.

Reakcie Čechov boli v drvivej väčšine pozitívne a pridalo sa aj niekoľko smejúcich sa Slovákov. „Dobre ste im to tam poslali. To ich určite poteší. :D V každom prípade skláňam poklonu, sranda musí byť!" uviedol Jiří.

Príležitosť reagovať si nenechali ujsť ani pôvodný iniciátor prestrelky. „Kolegovia, opatrne, lebo MS sú o rok u nás a veľmi neradi by sme vás zdržali na letisku pre neočakávané a neplánované bezpečnostné opatrenia. To by bola škoda..." reagovala s humorom stránka slovenskej polície.

