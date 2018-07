Skvelá správa pre východné Slovensko: U.S. Steel momentálne o odchode neuvažuje

PITTSBURGH - Spoločnosť U.S. Steel je momentálne v Košiciach spokojná a zvažuje ďalšie investície. Chce tak zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a o odchode z Košíc momentálne neuvažuje.

Uviedol to vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši po rokovaní s najvyšším vedením americkej korporácie a jej slovenskej divízie. V Pittsburghu sa v stredu stretol s prezidentom a výkonným riaditeľom U.S. Steelu Davidom B. Burrittom, s prezidentom U.S. Steel Košice Scottom D. Buckisom a ďalšími členmi vedenia.

Jednou z tém rokovania boli aj dodatočné clá na dovoz ocele, ktoré USA zaviedli od júna. Ich cieľom je predovšetkým uchrániť americký trh pred výrobcami z Indie, Číny a Brazílie. U.S. Steel Košice však tieto clá neohrozujú.

"U.S. Steel Košice je našťastie producent ocele, ktorého takmer celá výroba je umiestňovaná na neamerickom trhu, uvalenie ciel sa ho teda bytostne nedotýka a jeho biznis to zásadne neovplyvňuje. Aj preto mali minulý rok jeden z rekordných," uviedol Raši.

Vicepremiér na rokovaní takisto deklaroval záujem vlády na podpore kľúčových zamestnávateľov na Slovensku a ochotu riešiť ich problémy. V diskusiách sa venovali aj problémom, ktoré sú spojené s nákladmi na kontinuálne znižovanie emisií, s cenou elektrickej energie a s pracovnou silou.