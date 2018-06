Polícia vo veľkom upozorňuje rodičov: Prípady zabudnutých detí v autách sa už nesmú opakovať

Cieľom letákov, s nákladom 24.000 kusov, je pripomínať rodičom, aby v ojedinelých stresových situáciách nezabudli na to, že so sebou vezú dieťa a nenechali ho bez opatery zavreté v aute. Môže ísť závažným trestný čin. „Treba mať vždy na pamäti, že pre dieťa, zvlášť vo veku do šiestich rokov, môže mať takéto nezodpovedné konanie zo strany rodiča fatálne,“ upozornil Ľubomír Ábel, viceprezident Policajného zboru.

Ak si okoloidúci všimnú dieťa v aute, odporúča okamžite privolať hasičov alebo políciu, ktorí vedia, ako postupovať. Ak auto parkuje v mieste konania spoločenskej udalosti, polícia odporúča požiadať organizátorov, aby vyhlásili evidenčné číslo a privolali majiteľa auta.

„Pri prehriatí bežné vozidlá dosahujú teplotu vo vnútri okolo 60 stupňov Celzia, a to je prostredie, ktoré je nezlučiteľné so životom,“ povedal Henrich Bartovič, veliteľ družstva Hasičského a záchranného zboru SR. V prípade stavu krajnej núdze je možné otvoriť okno aj úderom do skla silným pevným predmetom, čo najďalej od miesta, kde sa dieťa nachádza.

Organizmus sa dokáže bežne vyrovnávať s teplom, čím udržiava normálnu telesnú teplotu okolo 36 stupňov Celzia, optimálna vonkajšia teplota je 28 stupňov Celzia. U malých detí a starých ľudí začínajú systémy zlyhávať, keď sa vonkajšia teplota blíži k 35 stupňom Celzia, pričom v uzavretom aute môže byť teplota niekoľkonásobne vyššia. Prehriatie sa prejavuje slabosťou, únavou, bolesťou hlavy alebo zvracaním, u malých detí spavosťou. „Dieťa treba čo najrýchlejšie dostať do chladnejšieho prostredia, pokiaľ môžeme, tak ho skúsime chladiť tekutinami. Môžeme prikladať ľad do oblasti pod pazuchami, triesla alebo na zátylok,“ povedal Gustáv Ušiak z odboru zdravotníctva Ministerstva vnútra SR.

V minulosti polícia zaznamenala viacero prípadov detí zabudnutých v uzamknutom aute. V júli 2015 zabudol otec v aute v Nitre svoju dvojročnú dcéru Kristínku. Tá po krátkom čase zomrela na prehriatie organizmu a zlyhanie centrálneho nervového systému mozgu. Vo februári tohto roku nechal otec trojročné dieťa v uzamknutom aute v podzemnej garáži jedného z bratislavských obchodných centier.

Tragický prípad sa stal aj v júni, keď 2,5-ročné dieťa zomrelo v uzamknutom aute na parkovisku pred nemocnicou v Trstenej. Polícia opakovane vyzýva ľudí, aby svoje deti nenechávali v aute ani na pár minút.