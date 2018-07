Dosť bolo týrania zvierat! VIDEO Nepravdivé štatistiky a krutá realita, prípadov stále pribúda

Aktivistka Stanová uviedla, že len za minulý rok prešlo slovenskými útulkami takmer 12-tisíc týraných a nechcených zvierat. Štatistiky ale ukazujú, že je iba 35 prípadov trestných skutkov týrania zvierat. Realita je však, žiaľ, úplne iná.

Stanová zdôraznila, že týraných zvierat je oveľa viac, len o nich nikto nevie. „Súčasný stav je alarmujúci, každý deň pribúdajú nové kruté prípady týrania zvierat. Za posledných sedem rokov išlo za tento trestný čin do väzenia iba šesť ľudí. Hovoríme o prípadoch ako vyhladovanie na smrť, dobitie, organizovanie obzvlášť brutálnych psích zápasov či držanie zvierat v katastrofálnych podmienkach kvôli množeniu. Násilie je pritom len jedno: kto takto dokáže ubližovať zvieraťu, je ohrozením pre všetkých. Zverili by ste takémuto človeku svoje dieťa? Chceli by ste, aby bol vašim susedom?” pýta sa Zuzana Stanová, ktorá pôsobí ako zvieracia ombudsmanka.

Fenka Emma Zdroj: Zvierací ombudsman

Za vlaňajší rok dostal Zvierací ombudsman vyše 300 podnetov na riešenie. Nejde len o psov, ale aj o mačky, kone či cirkusové zvieratá.

Zdroj: Zvierací ombudsman ​

Iniciatíva Zvierací ombudsman však na účinné riešenie situácie nemá kapacity ani financie. „Na to, aby sa bezodkladne zasiahlo, aby sme prinútili kompetentných konať a vymôcť spravodlivosť, musí niekto, kto sa vyzná v legislatíve, zabezpečiť zákonné odobratie dôkazov, ktoré páchateľa usvedčia, podať fundované trestné oznámenie a zúčastniť sa súdneho pojednávania. Ak to neurobíme my, útulky, ktoré takéto zvieratá zachraňujú, budú mať na to kapacitu len ťažko. A tak to potom vyzerá, že domôcť sa spravodlivosti je nemožné, tieto skutky ostávajú nepotrestané a tyrani, schopní krutého mučenia, sa neboja neobmedzene pokračovať,“ hovorí Stanová.

Kocúr Hajko Zdroj: Zvierací ombudsman

Preto iniciatíva spúšťa na svojej webstránke novú kampaň, vďaka ktorej bude možné účinne postihovať takúto krutosť. Príspevok v hodnote 20 eur umožní Zvieraciemu ombudsmanovi ochrániť tých, ktorí sa brániť nemôžu, a to v každom kraji.

Fenka Viki Zdroj: Zvierací ombudsman

„Situácia spolu so schváleným zákonom “Zviera nie je vec” nabrala ešte viac na dôležitosti. Ak sa nám nepodarí získať dostatok financií, nebudeme schopní pomáhať systematicky riešiť prípady krutosti na zvieratách a dosiahnuť zmenu. Veríme, že na Slovensku bude menej krutosti a nespravodlivosti, ak bude možné riešiť veci fundovane, odborne a s ľuďmi, ktorí sa vyznajú v zákonoch. Zlyháva systém, a preto zmena môže prísť len vtedy, ak všetci uvidia, že tyrani sú za svoje činy odsúdení a potrestaní. Násilie je totiž len jedno a snaha o jeho zmiernenie by nás mala zjednocovať,” dodala Stanová.