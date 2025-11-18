Šokujúca smrť slávnych dvojičiek (†89): Asistovaná samovražda... Smúti celá krajina!

BERLÍN - Z tohto sveta sa rozhodli odísť spoločne! Nemeckými médiami sa aktuálne šíria pomerne šokujúce správy o smrti dvojičiek Alice a Ellen Kesslerových, ktoré sa po celom svete preslávili ako úspešné tanečnice a herečky. 89-ročné sestry včera - 17. novembra podstúpili vo svojom dome asistovanú samovraždu.
