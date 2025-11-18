TOP 20 najziskovejších firiem Slovenska: Kto zarába najviac a prečo?

V rebríčku 20 najziskovejších firiem na Slovensku dominujú napriek masívnym odvodom energetika a banky. Pozrite sa, koľko zarobili.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
JE to vonku! Pozrite si, aký majetok priznali ministri s premiérom: Úspory v krypte, luxusné byty aj zbrane
NEČAKANÉ ODHALENIE: Lety Epsteinovho Gulfstreamu končili aj na Slovensku! Lajčák sa s ním radil o VLASTNEJ demisii
Už žiadne lieky proti cholesterolu: Vedci sú nadšení! Stačí TAKÁTO úprava a problémy sú preč