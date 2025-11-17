Z Jakuba Prachařa je iný človek: Prišiel o vlasy a pribral 15 kg!

BRATISLAVA - Voyo pripravuje novú šesťdielnu sériu s názvom Spriaznená duša. Tá sleduje osudy troch žien, ktoré sa postavili sobášnemu podvodníkovi a rozhodli sa získať späť kontrolu nad vlastnými životmi. Jednu z ústredných postáv stvárňuje Jakub Prachař, ktorý kvôli nakrúcaní musel prejsť zmenou vzhľadu.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Klamať sa učili už deti! V školskej aplikácii EduPage sa objavil netradičný oznam: Hovorí o živote pred 1989
Šokujúci prípad zo Švajčiarska: Slovák mal viesť sieť mužskej nútenej prostitúcie! Obete boli z celého sveta
Neskutočná DRZOSŤ: V Petržalke úradovali zlodeji bicyklov, drsné tváre priamo pri čine zachytila kamera!