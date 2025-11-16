AKTUÁLNE FOTO ŤAŽKÁ NEHODA mladých ľudí: Vyslali sanitky, hlásia ranených. Z auta je iba šrot, hrozná príčina

Medzi obcami Lenartovce a Číž v okrese Rimavská Sobota došlo dnes predpoludním k vážnej nehode. Osobné auto, v ktorom sa viezli traja mladí ľudia, dostalo v zákrute šmyk, zišlo z cesty a v poli sa ni
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Polícia a neziskovka na seba tvrdo narazili: Dôvodom je KRIEDA, je 20 zápisníc pred Úradom vlády klamstvom?
NÁHLA zmena plánu na poslednú chvíľu: FICO zrušil očakávaný príhovor v predvečer 17. novembra
Šéf Hlasu je po odvolaní Kmeca UKRIVDENÝ: Nech pán premiér láskavo zvolí rovnaký meter aj voči Rážovi!