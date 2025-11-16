HRÔZA Školáčku zo Slovenska uniesli na ulici za hranice: Dieťa prežilo peklo a zneužívanie! Šokujúce ZISTENIA

Únosy a zneužívanie detí sa žiaľ nedejú iba vo filmoch. Smutným dôkazom je Košičanka, ktorú ako žiačku ôsmeho ročníka uniesli do Talianska a roky ju nútili k prostitúcii. Z pazúrov kupliarov sa napok
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Zvrhlík z Rimavskej Soboty skončil na polícii: Od dievčaťa (12) chcel intímne fotky ešte mladšej sestry!
PRVÝ pohľad do vnútra vlaku smrti pri Pezinku: Polícia odhalila zábery plné adrenalínu, TAKTO všetci kmitali!
Vládneme, alebo nie? Danko otvoril nový spor v koalícii: Schytal to Šutaj Eštok, o Greenpeace rozhodol 17. november