Nová štúdia hovorí: Prestaňte si počítať množstvo krokov, zamerajte sa na toto

Nová štúdia naznačuje, že nie len počet krokov, ale trvanie jednotlivých úsekov chôdze môže mať výrazný pozitívny efekt na zdravie srdca. Je dôležité robiť dlhšie prechádzky, čo má viac ako pozitívny vplv na riziko srdcových ochorení.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Šokujúce čísla o čistých príjmoch Slovákov: Sme na dne REBRÍČKA! Horšie sú už len tri krajiny EÚ
MIMORIADNY ONLINE Spojené štáty majú kľúč k ukončeniu vojny, tvrdí Zelenskyj: Trump údajne schválil nový mierový plán