Nová štúdia hovorí: Prestaňte si počítať množstvo krokov, zamerajte sa na toto

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Nová štúdia naznačuje, že nie len počet krokov, ale trvanie jednotlivých úsekov chôdze môže mať výrazný pozitívny efekt na zdravie srdca. Je dôležité robiť dlhšie prechádzky, čo má viac ako pozitívny vplv na riziko srdcových ochorení.

Prof. Lehotská: Ženy, ak idete na mamografické vyšetrenie, vyberte si správne zariadenie. Nie každé je vhodné! Prečítajte si tiež

Prof. Lehotská: Ženy, ak idete na mamografické vyšetrenie, vyberte si správne zariadenie. Nie každé je vhodné!

Basketbalista Dávid Novák po triumfe a postupe Prievidze v Európskom pohári FIBA: Vedeli sme, že musíme zvládnuť začiatok štvrtej štvrtiny
Basketbalista Marek Jašš po triumfe Prievidze v Európskom pohári FIBA: Úžasný úspech pre basketbal aj prievidzský šport
Minister vnútra Šutaj Eštok rešpektuje rozhodnutie súdu pri Pavlovi Ďurkovi, avizuje kasačnú sťažnosť
Polícia avizuje cvičenie záchranných
Domáce
Robert Dékány, odborník na
hashtag.sk
Šokujúce čísla o čistých
Domáce
Literárna Senica Ladislava Novomeského 2025: Poznáme víťazov aj mená ocenených autorov
Prezident Donald Trump a
Zahraničné
Ruské úrady pridali bývalého
Zahraničné
Bývalý pracovník FBI žaluje
Zahraničné
Donald Trump
Vin Diesel
Zahraniční prominenti
Barbora Krajčírová a jej
Domáci prominenti
Broňa Gregušová a Mario
Domáci prominenti
Emma Tekelyová
FOTO TOTO mení všetko: Vedci
Zaujímavosti
FOTO Kto je tento muž
Zaujímavosti
Nenápadný orgán vám môže
vysetrenie.sk
Meriate si krk? MALI
Robert Dékány, odborník na
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Domáce
Zvažujete hypotéku aj vy?
mojdom.sk
FOTO Lipový med
Kto zaplatí účet za konsolidáciu? Analytici odhalili, ktoré ročníky dostanú najtvrdší zásah!
Unikátna rýchlostná cesta je hotová: Do otvorenia zostáva posledných pár hodín, tu sú detaily! (foto)
Fico hrozí žalobou na EÚ: Zastavenie ruského plynu a ropy môže Slovensko výrazne poškodiť!
Americké akcie prudko klesajú: Trhy ovláda napätie, prelomia paniku nové dáta?
Expresné šľahačkové vianočné pečivo. Na cesto vám budú stačiť 3 suroviny.
Takto voňali Vianoce u našich starých mám. 14 tradičných vianočných koláčov, ktoré sa pečú desaťročia.
Akú múku na vianočku? Trik, s ktorým bude nadýchaná a jemná
Rady a tipy
Čínske rezance s kuracím: Hotové za 15 minút, chuť ako z bistra
Po domácom výbuchu nevídaný obrat: Posledný zástupca Česka šokoval senzačným postupom!
Ženský futbal
FOTO Hviezdna tenistka sa poriadne odviazala: Horúci odkaz fanúšikom... Viac sexi než kedykoľvek predtým!
WTA
Slováci si polepšili, Taliansko mimo elity: Rebríček FIFA kľúčový pre žreb finálového turnaja MS
Reprezentácia
VIDEO Fehérváry zažiaril pri divokej výhre Washingtonu: Capitals aj vďaka nemu rozobrali Edmonton
Úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou otvoria vo štvrtok
Doprava
TEST: Volkswagen Multivan PHEV 4Motion - Nový univerzál menom Mulťas
Klasické testy
NDS musela toho roku prvýkrát zasahovať pre sneh. Sypače sypali a 20 ton vysypali
Doprava
FOTO: DS N4 a DS N8: Takto si predstavujú luxus pod Eiffelovkou
Ako spoznať svoje kariérne superzbrane a konečne ich využiť naplno
Motivácia a produktivita
V Banskej Bystrici dnes otvorili kariérny veľtrh práce Kariéra EXPO
Získaj prácu
5 vecí, ktoré by ste si mali o firme zistiť, aby ste boli v novej práci spokojní
Hľadám prácu
Chcete, aby boli vaši zamestnanci spokojní? Vsaďte na trend human-centric leadership
„Hlad po novom robotovi Optimus bude neutíchajúci,“ hovorí Musk: Verí, že jeho humanoidné stroje transformujú spoločnosť
Technológie
AKTUÁLNE: Katastrofa na obežnej dráhe. Astronauti sú tri dni bez možnosti návratu, Čína spúšťa núdzovú akciu
Správy
USA nakoniec povolili útoky na Rusko. Ukrajina dostala zelenú pre rakety ATACMS a svet sa pripravuje na dôsledky
Armádne technológie
Deepfake sa stáva desivo realistickou hrozbou: FBI radí, ako ešte stále môžeš falošné tváre odhaliť
Otvorené miestnosti strácajú slávu a príroda prenikne všade. 8 trendov pri rekonštrukciách, ktoré má priniesť rok 2026
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
Údržba a opravy
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Recepty
Drevostavby strácajú výhodu rýchlosti: Moderné murovanie skracuje mokré procesy
Stavebný materiál
Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Work-life balance podľa znamenia: Kto vie vypnúť a kto je absolútny workoholik?
Zábava
Šokujúce čísla o čistých
Domáce
Donald Trump
Zahraničné
Carlo Masala
Zahraničné
TREST od učiteľky skončil
Zahraničné
